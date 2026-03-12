Arquitecto Andrés Soffia es elegido nuevo director ejecutivo del Parque Cultural de Valparaíso

A través de un concurso público que concitó el interés de más de 100 postulantes, el directorio del Parque Cultural de Valparaíso (PCdV) eligió finalmente al arquitecto Andrés Soffia Vega como nuevo director ejecutivo del recinto porteño, informó este jueves el diario El Mercurio de Valparaíso.

El profesional asumirá su cargo el próximo 1 de abril.

Hasta el 31 de marzo seguirá en esta función Valentina Gallardo, quien se desempeña en el cargo de forma interina desde el 10 de julio de 2025, tras ser nombrada por el directorio del PCdV, donde previamente se desempeño como profesional de planificación y control de gestión de la dirección ejecutiva.

Soffia es arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con formación en derechos humanos y más de 16 años de experiencia liderando equipos multidisciplinarios en el desarrollo de proyectos culturales, sociales y de participación ciudadana con incidencia en políticas públicas.