Parque Cultural de Valparaíso defiende proceso de designación de Andrés Soffia como nuevo director

En respuesta a una serie de críticas respecto al proceso de selección de su nuevo director ejecutivo, Andrés Soffia, el directorio de la Asociación Parque Cultural de Valparaíso Ex Cárcel (PCdV) aclaró mediante un comunicado que el proceso de selección para el cargo fue abierto, competitivo y respaldado por una consultora externa especializada, informó Aquí Valparaíso.

Según informaron, el proceso cumplió con las bases del concurso.

Este proceso de selección se inició en junio de 2025 y su objetivo era regularizar la titularidad de la dirección ejecutiva, que estuvo a cargo de direcciones interinas durante más de dos años. El directorio explicó que dicho compromiso fue discutido y acordado con los trabajadores del Parque Cultural, quienes respaldaron la necesidad de contar con una dirección estable dentro de los plazos establecidos.

En enero de 2026, el directorio licitó la contratación de una consultora especializada en selección de personal, resultando en la adjudicación del servicio a Geperex, que condujo el proceso técnico para el cargo. Se recibieron 110 postulaciones de diversas regiones del país y el trámite incluyó la revisión de antecedentes, evaluaciones psicolaborales y entrevistas por competencias. Así la consultora presentó una lista final de candidatos idóneos.

Con esta base, el 10 de marzo de 2026 el directorio designó al arquitecto Andrés Soffia Vega como nuevo director ejecutivo, quien asumirá el cargo el 1 de abril de 2026. Este nombramiento se da en un momento clave -dijeron- en el que el PCdV ha avanzado en su estabilización administrativa y financiera, con el objetivo de fortalecer y proyectar la institución hacia una nueva etapa de consolidación.