El carisma del mal: Joyce Carol Oates explora el poder y la manipulación en “El señor Fox”

En la narrativa de Joyce Carol Oates el mal rara vez aparece de forma evidente. Suele manifestarse en figuras ambiguas, seductoras, capaces de ejercer una influencia profunda sobre quienes las rodean. En El señor Fox, la autora estadounidense construye uno de esos personajes perturbadores: Francis Fox, un brillante profesor de literatura cuya llegada a un prestigioso internado altera el equilibrio de toda una comunidad.

La historia se sitúa en la Academia Langhorne, un exclusivo campus donde Fox rápidamente se convierte en una presencia magnética. Inteligente, elegante y dotado de una oratoria cautivadora, el profesor despierta la admiración de estudiantes y colegas. Pero junto con esa fascinación surge también una inquietud creciente sobre su pasado y su verdadera identidad.

Cuando su automóvil aparece parcialmente sumergido en un estanque cercano y se descubren restos humanos en los bosques que rodean la academia, el misterio comienza a expandirse entre estudiantes y profesores. Oates transforma entonces la historia en una investigación coral donde múltiples voces reconstruyen fragmentos de la vida del enigmático docente.

Más que un simple thriller, El señor Fox es también una reflexión sobre el poder del carisma intelectual y las formas de complicidad que pueden emerger en comunidades aparentemente civilizadas. Con su prosa incisiva, Oates recuerda que la seducción del talento y la inteligencia puede convertirse, a veces, en la máscara más eficaz del peligro.

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