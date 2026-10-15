Isabel Allende gana el Premio Planeta 2026 con la secuela del bestseller “La casa de los espíritus”

La escritora Isabel Allende ganó este jueves la edición número 75 del premio Planeta de novela, dotado de un millón de euros, con la obra La hora antes del alba, que sigue la trama de La casa de los espíritus tomando como protagonista a la nieta de Clara, Alba.

“Esta novela cierra el universo de La casa de los espíritus“, afirmó la escritora al recoger el galardón de manos de los reyes de España.

Pese al reconocimiento, hay un gran perdedor, el premio implica que Planeta arrebata a Random House una de sus firmas legendarias, ya que la autora estaba vinculada al sello de narrativa Plaza & Janés desde 1982, cuando publicó el primer título de su carrera.

Y es que el cambio significa una gran perdida para Random House, Isabel Allende es la autora hispana viva más leída, ha vendido más de 80 millones de ejemplares, ha sido traducida a 42 idiomas y es estandarte de una literatura que trenza la genealogía familiar.

Allende se había presentado bajo el seudónimo de Luz Ventura y había ocultado el título de su novela bajo el ficticio Los que faltan.

En su discurso la escritora de 84 años destacó que, desde que en 1982 publicó La casa de los espíritus, había recibido numerosos mensajes de lectores que querían saber qué pasó con Alba después del final, pero es ahora cuando ha sentido que era el momento de retomarlo .

“Cuando veo tantas democracias amenazadas por el autoritarismo extremo e incluso el fascismo, vuelvo a sentir el temor que me obligó a salir del país después del golpe en 1973”, señaló.

“Alba ha sido violada y torturada, pero no han podido quebrar su espíritu. Esta novela es el cierre del universo complejo de los personajes de La Casa de los espirítus. Alba está fortalecida por la maternidad, por el amor de los hombres y por los espíritus que la rodean. Son los espíritus de mi casa, que también me acompañarán en mi muerte”, dijo la autora al recoger el galardón.

Además, Allende confesó que nunca antes se había presentado a un concurso “para evitar la humillación de quedar en la cola” y que si ahora se ha animado es porque considera que a su edad “hay muy poco que perder”.