Conmemoran el Día Nacional de la Danza con actividades gratuitas y espectáculos a lo largo de Chile

Con actividades en distintas regiones del país se conmemorará el lunes 19 de octubre el Día Nacional de la Danza, fecha escogida en homenaje al natalicio de Patricio Bunster (1924-2006), destacado bailarín, coreógrafo, docente y una de las figuras fundamentales de la danza nacional. Esta será la segunda conmemoración desde su promulgación en septiembre de 2025.

La instauración de esta fecha busca visibilizar el aporte de la danza al desarrollo cultural y social del país, así como reconocer el trabajo de sus creadores, intérpretes, docentes y organizaciones. La conmemoración también pone en valor la diversidad de expresiones y lenguajes que conforman esta disciplina, junto con la articulación entre el sector y las instituciones públicas para fortalecer su desarrollo y difusión.

“La conmemoración del Día Nacional de la Danza constituye una oportunidad para reconocer el trabajo de quienes desarrollan e impulsan esta disciplina, desde la creación y la interpretación hasta la formación, la investigación y la gestión cultural. Las actividades programadas en todo el país dan cuenta de la relevancia de esta disciplina, y son una invitación a encontrarse con la danza en teatros, centros culturales y espacios públicos”, señaló el ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga.

Una programación que recorre el país

Durante octubre, una serie de actividades impulsadas por espacios culturales, organizaciones y programas vinculados al sector permitirán celebrar la danza mediante espectáculos, instancias formativas y encuentros con la comunidad.

En la Región de Valparaíso, el Teatro Municipal de Viña del Mar presentará Éter rojo: alquimia en movimiento, del Colectivo Artístico Éter Rojo, el lunes 19 de octubre, a las 19:00 horas, con entrada liberada previa inscripción en teatrovina.cl. Por otro lado, el Festival Regional de las Danzas Vendaval se desarrollará en distintos puntos de la región: el Parque Cultural de Valparaíso, Centex, Barrio Puerto y Centro Cultural Municipal La Calera, y contempla talleres, encuentros y actividades en distintos espacios de Valparaíso, que incluyen una inauguración el 19 de octubre y un recorrido coreográfico por el espacio público el viernes 23. Entrada liberada previa inscripción en festivalvendaval.com.

En la Región Metropolitana, el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) realizará una maratón de danza el sábado 17 de octubre, entre las 12:00 y las 19:00 horas, en su Plaza Central. La jornada incluirá intervenciones, clases de distintos estilos, batallas de danza urbana y música en vivo. La actividad es gratuita y abierta a todo público, con inscripción por orden de llegada. Más información en GAM.

El Centro Cultural CEINA, por su parte, será escenario de una Gala de la Danza el miércoles 21 de octubre, a las 19:30 horas. La actividad reconocerá las trayectorias de Karen Connolly, Evelyn Cordero y Ximena Pino, además de los 30 años de la Compañía Generación del Ayer. La jornada reunirá a artistas y agrupaciones vinculados a la generación de los años noventa. La entrada es liberada, previa descarga a través de Passline. El espacio también acogerá intervenciones de estudiantes y paneles de conversación los días 22 y 23 de octubre.

En la Región de Ñuble, el Teatro Municipal de Chillán recibirá el concierto danzado Umbrales, de Valentina Maza y Daniella Santibáñez, el sábado 17 de octubre, a las 20:00 horas, con entrada liberada previo retiro de tickets.

En tanto, en la Región de Los Ríos, el Teatro Regional Cervantes presentará Adelante y buena suerte, del Ballet Folclórico de la Universidad Austral de Chile, el lunes 19 de octubre, a las 19:00 horas. El montaje recorre distintas transformaciones sociales e históricas del país, desde la década de 1930 hasta los años noventa, a través de la historia de una familia chilena. La entrada es gratuita, previa descarga en Passline.

Encuentros Coreográficos Nacionales

En 2026 se celebra la undécima edición de los Encuentros Coreográficos Nacionales, programa que a lo largo de su historia ha buscado contribuir al desarrollo, difusión y reconocimiento disciplinar de la danza contemporánea en Chile.

En esta convocatoria se seleccionaron cinco proyectos coreográficos, los que participaron, entre agosto y octubre de 2026, de un programa de acompañamiento e intercambio artístico con el propósito de potenciar la investigación y experimentación en torno a la danza, a partir del desarrollo de residencias. El trabajo culmina con una apertura de proceso durante octubre en GAM y en el Parque Cultural de Valparaíso. Programa e inscripciones en https://www.cultura.gob.cl/encuentroscoreograficos/.