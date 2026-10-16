Gabriel Pérez Mardones revive la historia de Chile en exposición fotográfica

Casa Museo Eduardo Frei Montalva presenta su segunda exposición temporal del año con el fotógrafo chileno Gabriel Pérez Mardones quien invita a recorrer, a través de la imagen, distintos episodios, protagonistas y momentos que forman parte de la memoria reciente del país durante el siglo XX.

La muestra reúne parte del trabajo del fotógrafo, incluido originalmente en el libro “Retrato Hablado”, publicado en 2025 por la editorial Ocho Libros.

Se combinan retratos y registros de situaciones protagonizadas por figuras relevantes de la historia reciente de Chile, entre ellas, artistas, escritores, periodistas, políticos y representantes del mundo cultural y social. Entre los personajes retratados se encuentran Héctor Noguera, Alejandro Jodorowsky, Ángela Jeria, Bernardo Leighton, Anita Fresno, Marta Harnecker, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Michelle Bachelet, Patricio Guzmán, Gabriel Valdés, entre otros. Este trabajo fotográfico no solo cumple una función documental, sino que también representa un acto de resistencia frente al olvido.

“Cada pieza conserva un momento y nos permite mantener viva la memoria de esos lugares y de quienes los habitaron. Volver al archivo y revisar estas imágenes constituye una forma de recuperar aquello que permanece detrás de cada fotografía: un rostro, una historia y una época”, expresó el artista Gabriel Mardones.

Mardones Ha expuesto en destacados espacios culturales del país y publicado sus fotografías en diversos medios nacionales y extranjeros.

Es autor de los libros Archipiélago Juan Fernández, Historia y Biodiversidad, Los Pasos Distantes y Retrato Hablado, además de colaborar en numerosos libros sobre cultura, patrimonio y etnografía de Chile.

Maite Gallego, subdirectora de Casa Museo comenta “Esta muestra nos invita a mirar nuestra historia reciente del siglo XX a través de la fotografía y a comprender cómo cada rostro, lugar y momento forman parte de una memoria colectiva que como sociedad debemos conservar.”

La muestra será inaugurada el sábado 24 de octubre a las 12:00 horas. y estará disponible hasta el 29 de noviembre en Hindenburg 683, Providencia.

Información de la exposición

“Fragmentos de una memoria que todavía nos pertenece”

Fotógrafo: Gabriel Pérez Mardones.

Lugar: Casa Museo Eduardo Frei Montalva, Hindenburg 683, Providencia.

Fecha: Entre el 24 de octubre al 29 de noviembre.

Horario: De martes a domingo de 10:00 a 18:00 hrs.

ENTRADA LIBERADA A LA MUESTRA.