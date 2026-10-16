Los Jaivas celebraron los 45 años de “Alturas de Macchu Picchu” con dos multitudinarios conciertos

Dos jornadas con el Teatro Caupolicán lleno, fueron el clímax de la celebración de los 45 años de Alturas de Macchu Picchu de Los Jaivas. Las presentaciones del viernes 9 y sábado 10 de octubre en Santiago reunieron al público en torno a una de las obras fundamentales de la agrupación, en el mismo escenario donde fue presentada por primera vez en Chile, en octubre de 1982.

El espectáculo incluyó la interpretación íntegra de Alturas de Macchu Picchu, acompañada de una puesta en escena especialmente desarrollada para esta gira, con visuales que recorren el repertorio del disco creando una atmósfera mágica junto a la potencia de la interpretación en vivo de una de las obras cumbres del rock chileno.

Uno de los momentos más significativos fue el homenaje a Gato Alquinta, que permitió al público escuchar su voz original en la grabación de “La Poderosa Muerte”. En ese contexto, Claudio Parra compartió una particular anécdota sobre el registro de la canción: “Gato estaba afónico durante esos días y, para recuperar su voz, recibió una inyección de azufre, recetada por una monja que practicaba medicina”, relató, soltando diversas manifestaciones de emoción en el público.

Las presentaciones también rindieron homenaje a René Olivares, artista visual que falleció el año pasado, cuyo trabajo fue fundamental en la construcción del imaginario gráfico y visual que ha acompañado a Los Jaivas a lo largo de su historia. A estos momentos se sumó la incorporación de dos composiciones inéditas rescatadas de los archivos de la banda: “Ruinas” y “Caminos”, creadas durante la década de 1970 y que permiten acercarse a otras dimensiones del proceso creativo de este emblemático disco.

Los Jaivas gira “45 años Alturas de Macchu Picchu” en el Teatro Caupolicán

Tras su presentación del lunes 12 de octubre en Enjoy Coquimbo, Los Jaivas se acercan al cierre de su gira nacional “45 años de Alturas de Macchu Picchu”. El próximo 14 de noviembre, a las 20:00 horas, en el Teatro Provincial de Curicó, la banda ofrecerá la penúltima presentación del año de este recorrido que conmemora los 45 años de una de las obras fundamentales de su trayectoria, inspirada en el poema homónimo de Pablo Neruda, incluido en Canto General.

A más de cuatro décadas de su creación, Alturas de Macchu Picchu mantiene su fuerza artística y capacidad de convocar a distintas generaciones. Esta gira vuelve a poner en primer plano una obra fundamental de la música chilena y latinoamericana, junto con la historia, la experimentación y la vigencia de Los Jaivas.