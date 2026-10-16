Más de ocho mil personas dieron vida a Identidades Festival 2026 en el Desierto de Atacama

Identidades Festival Internacional de Artes Escénicas en el Desierto de Atacama cerró su XII edición luego de una semana que volvió a transformar las Ruinas de Huanchaca y distintos espacios de Antofagasta en escenarios de encuentro, aprendizaje y celebración. Más de ocho mil personas participaron en esta experiencia que integró las artes, la memoria y las culturas de los territorios.

Bajo la línea curatorial Creadores de Raíz, el festival desplegó entre el 5 y el 12 de octubre una programación que puso el foco en la experiencia, los conocimientos que se transmiten entre generaciones y las trayectorias de quienes han construido lenguajes artísticos estrechamente vinculados con sus comunidades y territorios.

El público acompañó esa propuesta desde el comienzo. La jornada inaugural reunió a más de 1.200 personas en las Ruinas de Huanchaca para presenciar la ceremonia ancestral de los Voladores de Papantla – Grupo Tanhtlin, provenientes de Veracruz, México, y el concierto de Topatangi, agrupación de Rapa Nui.

Aquella primera noche marcó el tono de una edición donde el desierto se conectó con una isla del Pacífico y con una tradición ancestral mexicana reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

“Doce años después, Identidades Festival sigue demostrando que el arte con raíz territorial nos une y nos hace más humanos. Insistir en promover espacios de encuentro cultural es fundamental para construir comunidades más diversas y democráticas. Gracias a la gente de Antofagasta por mantener el fuego encendido”, dijo Alejandra Rojas, directora de Identidades Festival.

En tanto, Pablo Pisani, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Comunicaciones de Escondida | BHP, destacó que “estamos muy contentos con la forma en que la comunidad acompañó esta nueva edición de Identidades Festival. En cada jornada vimos una gran asistencia de público y, sobre todo, una positiva valoración de los espectáculos y actividades. Esa respuesta demuestra el vínculo que el festival ha construido con Antofagasta y nos impulsa a seguir generando espacios de encuentro a través de las artes y la cultura”.

Espacios

Las cifras de esta edición también dan cuenta de la diversidad de su programación. Identidades Festival desarrolló tres seminarios: Ritualidad Lickanantay: memoria, territorio y comunidad; Todavía: identidad, cuerpo y creación en la vejez; y El payaso que habita en mí.

A ellos se sumaron tres clases magistrales, encabezadas por los Voladores de Papantla, Topatangi y Tryo Teatro Banda, y tres trueques entre agentes culturales locales y visitantes, abriendo espacios donde artistas y público pudieron acercarse directamente a las experiencias, metodologías y saberes de quienes formaron parte de esta edición.

Otro de los hitos fue el Gran Trueque Raíz, una instancia que invitó por primera vez a la comunidad de Antofagasta a ser parte de los tradicionales trueques de Identidades, donde el intercambio no estuvo marcado por objetos, sino por historias, conocimientos, prácticas y saberes compartidos alrededor del fuego.

En escena, la programación reunió al concierto de Topatangi, la propuesta de clown y circo contemporáneo Escuela de Payasos, de Teatro Klon; Cápac Ñan. El camino del Inca, de Tryo Teatro Banda; y la emblemática Lo crudo, lo cocido, lo podrido, de Teatro Imagen, dirigida por Elsa Poblete sobre la puesta en escena original de Gustavo Meza.

“Identidades Festival se ha transformado en un encuentro cultural de gran impacto en nuestra región, principalmente porque entrelaza la esencia cultural de nuestro territorio con los otros pueblos, entregando a la comunidad diversos espacios de significativo valor patrimonial que van desde las artes escénicas, el teatro, el folklore y el conocimiento ancestral. Sin duda, para el gobierno regional es prioridad continuar apoyando este tipo de iniciativas que buscan fortalecer la cultura local y descubrir las identidades de otras latitudes”, aseguró el gobernador regional, Ricardo Díaz Cortés.

Además, Sacha Razmilic, alcalde de Antofagasta, expresó: “Desde la Municipalidad de Antofagasta valoramos la cultura e iniciativas como Identidades Festival, que en esta edición contó con el respaldo del nuevo Fondo de Apoyo Municipal, porque es una oportunidad para fortalecer el sentido de pertenencia y que acerca las artes a la ciudadanía y amplía la oferta cultural en la comuna. También permite reconocer que el desarrollo de Antofagasta va más allá de la minería, y se expresa en su patrimonio, sus comunidades y la capacidad de generar espacios de encuentro”.

Rito

Los Voladores de Papantla fueron una de las imágenes más reconocibles de esta XII edición. El Grupo Tanhtlin realizó cinco presentaciones entre el jueves 8 y el lunes 12 de octubre, llevando hasta las Ruinas de Huanchaca una ceremonia ritual prehispánica originaria de Veracruz.

Su última presentación tuvo además un carácter simbólico. El lunes 12, el festival dedicó su jornada de cierre a la diversidad cultural y a la valoración de los conocimientos y prácticas precolombinos, vinculando esta ceremonia con el espíritu de una edición que también se enmarcó en el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas impulsado por la UNESCO.

Así, el mismo rito que sorprendió al público durante la inauguración fue también el encargado de despedir ocho días de programación, cerrando simbólicamente un recorrido que cruzó fronteras geográficas y artísticas.

“Nos emociona profundamente ver cómo Antofagasta hizo suyo este festival. Más de ocho mil personas se encontraron, compartieron y disfrutaron de nuestras culturas, de nuestras raíces y de historias que nos conectan. Queremos agradecer de corazón a cada familia, a cada artista y a cada persona que fue parte de Identidades. Esta hermosa convocatoria nos demuestra que cuando abrimos espacios para encontrarnos a través del arte y la cultura, las comunidades responden, se reconocen y se fortalecen”, expresó Paula Rodríguez, seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Homenaje

La jornada final también reservó un espacio para mirar hacia la propia historia cultural de Antofagasta. Nelly Lemus, Juan Alliú e Iris Marín recibieron un homenaje por sus trayectorias y su permanente aporte al desarrollo de las artes y la cultura regional.

El reconocimiento dialogó directamente con el concepto Creadores de Raíz, que durante esta edición buscó resaltar no solo las obras, sino también a quienes han abierto caminos, construido comunidades y transmitido sus conocimientos a nuevas generaciones.

Identidades Festival es un proyecto de la Corporación Cultural La Huella Teatro, presentado por Escondida | BHP, financiado por el Gobierno Regional de Antofagasta con recursos del FNDR 8% Asignación Directa 2026 ($49.999.994) aprobados por el Consejo Regional de Antofagasta. Además, contó con el aporte del Fondo de Apoyo Municipal (FAM) de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta y con el apoyo del Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. El festival se enmarca en el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas de la UNESCO.