Presupuesto 2027 pone en riesgo la Gran Sala Sinfónica de la U. de Chile

La disminución general de los recursos destinados al Ministerio de las Culturas del proyecto de Presupuesto 2027 encendió las alarmas en el sector. Según la propuesta del Ejecutivo, el presupuesto de la cartera pasaría de $527.326 millones en 2026 a $440.518 millones en 2027. La reducción alcanza los $86.808 millones, equivalentes a un 16,5% en el presupuesto total.

Además, hay cuatro programas que quedarían sin financiamiento: el Centro de Extensión Artística y Cultural (CEAC) de la Universidad de Chile, junto a Somos Barrio, Fomento y Desarrollo de Ecosistemas Creativos, y Promoción y Fortalecimiento del Trabajo Cultural.

En conversación con El Mostrador, la directora del CEAC, Dominique Thomann Etchegaray, advirtió que la propuesta contempla eliminar los $2.165 millones que la institución recibió en 2026 desde el Ministerio de las Culturas, recursos destinados a operación, mantención y programación. La medida pondría en riesgo el funcionamiento de la Gran Sala Sinfónica Nacional, inaugurada en julio de 2025, y del Teatro Universidad de Chile.

“Esto por supuesto genera preocupación porque pone en riesgo la continuidad de un proyecto cultural que se gestó y concretó de manera transversal con el apoyo de distintos gobiernos y durante distintas rectorías”, señala la directora.

Además, explicó que el CEAC desarrolla su labor gracias a un modelo de financiamiento que considera recursos públicos destinados a garantizar el acceso a la cultura, los que provienen de dos glosas distintas. La primera depende del Ministerio de Educación, a través de las Actividades de Interés Nacional (AIN), que existe desde hace décadas y financia los elencos estables, es decir, a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, el Ballet Nacional Chileno, el Coro Sinfónico y la Camerata Vocal. La segunda es la del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

“No se trata solo de financiar una programación artística, sino de sostener una infraestructura cultural y una política de acceso que beneficia a toda la ciudadanía, que contribuye a la construcción y formación de audiencias, favoreciendo el encuentro y cohesión social, en una zona especialmente estratégica para la seguridad y reconstrucción del Eje Alameda-Baquedan”, agrega.

Durante lo que va de 2026, el CEAC ha permitido el acceso a actividades culturales a más de 150 mil personas, con más de 103 mil beneficiarios gratuitos hasta la fecha, junto a todas las rendiciones entregadas a tiempo y sin observaciones, habiendo ejecutado ya 87 de las 98 actividades comprometidas en el marco del convenio MINCAP; y teniendo ya calendarizadas las actividades restantes para lo que queda del año.

“Por todo lo anterior, pensamos que debe haber algún error, pues no se entiende que seamos la única institución cultural que está viendo reducido aquel aporte en un 100%”, señaló la directora, destacando que durante 2026 el CEAC ha recibido a 156.970 personas, con más de 103 mil beneficiarios de actividades gratuitas.

Respecto de las posibles consecuencias para los trabajadores y artistas, evitó anticipar medidas concretas, aunque reconoció que el escenario podría obligar a revisar la planificación y continuidad de algunas actividades.

“Lo que está en juego es la operación del espacio donde trabajan y se presentan los elencos artísticos, es decir, la Gran Sala Sinfónica Nacional y el Teatro Universidad de Chile”, indica.

Además, sostiene que una reducción significativa del financiamiento pondría en riesgo esa accesibilidad que hemos podido acentuar hoy (con entradas desde los $5.000 y varias actividades gratuitas), la posibilidad de sostener una programación artística de alto nivel, mantener todos los espacios que administra el CEAC en funcionamiento, así como seguir ejecutando y desarrollando todas nuestras actividades de educación, mediación y extensión.

“El CEAC no solo ofrece conciertos y espectáculos de danza, sino que también contribuye a la creación de nuevo patrimonio musical, promueve la formación de públicos y facilita el acceso a expresiones artísticas. No se trata de actividades aisladas, sino de un ecosistema cultural que articula creación, interpretación, formación, infraestructura y acceso ciudadano”, agrega.

Frente a las advertencias de , el futuro de esos recursos quedará sujeto a la discusión del Presupuesto 2027 en el Congreso. Mientras avanza la tramitación, desde el CEAC esperan que la asignación sea aclarada y que el financiamiento permita mantener el funcionamiento de sus elencos y la programación de la Gran Sala Sinfónica Nacional.

“Consideramos que aún no es oportuno especular sobre medidas específicas respecto a escenarios que no se han concretado. Lo que sí podemos señalar es que la continuidad del financiamiento MINCAP resulta fundamental para asegurar la sostenibilidad de nuestro quehacer y permitir que los elencos desarrollen su labor de acuerdo a una planificación necesaria para el CEAC, y que se ha destacado con la Gran Sala Sinfónica Nacional como un sello de estándar internacional que hoy tiene a este espacio con un nivel acústico único en Sudamérica: ese aporte a la imagen país, a la formación de nuevos públicos, y a la proyección internacional de Chile que genera esta plataforma cultural es lo que está en juego.

Finalmente, la directora enfatizó la importancia de preservar un proyecto cultural desarrollado a lo largo de distintos gobiernos y rectorías. “Fortalecer la cultura significa invertir en las personas y en una sociedad con mayores oportunidades de participación y acceso. Por eso confiamos en que esta situación se va a resolver adecuadamente”, concluyó.