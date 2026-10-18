OH! Stgo: Los lugares que puedes visitar de lunes a viernes

El festival de arquitectura OH! Stgo se extiende desde el 15 al 25 de octubre. La próxima semana, el Club Hípico, fundado en 1869, abrirá sus puertas. También los “mega estanques” de Pirque, el Cementerio General y las oficinas del Observatorio Europeo Austral. La programación incluye recorridos guiados, visitas libres y actividades especiales, con horarios que van desde las 9:00 hrs. hasta las 20:00 hrs.

Muchos recorridos requieren inscripción previa en el formulario de cada lugar, disponible en ohstgo.cl/planificador, y algunos tienen cupos limitados. Las visitas indicadas como “sin inscripción” funcionan por orden de llegada. En varios casos, además se exigirá cédula de identidad, por lo que los organizadores recomiendan revisar la ficha de cada lugar antes de asistir.

Club Hípico de Santiago. Fue el primer hipódromo de Latinoamérica y la primera construcción de hormigón del país: abrió en 1869 y su edificio actual, obra de Josué Smith Solar, tiene una marquesina de hormigón armado que parece flotar sobre las galerías. El recorrido guiado lleva a lugares que normalmente no se ven, como la concha acústica y el quinto piso, y se acerca a la pista donde corren los caballos. Además, regalan un obsequio a los visitantes.

Días y horarios: lunes 19 y viernes 23, de 15:00 a 18:00. Tres salidas de una hora, a las 15:00, 16:00 y 17:00, desde la caseta de Servicio al Cliente.

lunes 19 y viernes 23, de 15:00 a 18:00. Tres salidas de una hora, a las 15:00, 16:00 y 17:00, desde la caseta de Servicio al Cliente. S in inscripción previa.

in inscripción previa. Cómo llegar: Metro Toesca (L2).

Cementerio General. Fundado por Bernardo O’Higgins en 1821, tiene 86 hectáreas y casi dos millones de personas sepultadas, además de mausoleos que citan el Egipto antiguo, la Grecia clásica y el gótico. El recorrido pasa por la tumba de Violeta Parra, el mausoleo de Salvador Allende y el Patio 29.

Días y horarios: martes 20 a las 10:30 y jueves 22 a las 18:00. Dura entre 60 y 75 minutos.

martes 20 a las 10:30 y jueves 22 a las 18:00. Dura entre 60 y 75 minutos. Requiere inscripción previa; cupos limitados.

inscripción previa; cupos limitados. Cómo llegar: Metro Hospitales (L3).

Mega estanques de Pirque. Seis estanques que guardan cerca de 1.500 millones de litros de agua y que elevan de 11 a 34 horas la autonomía del abastecimiento de Santiago frente a emergencias. Se ven desde un mirador, con una exposición histórica y arqueológica incluida.

Días y horarios: martes 20 a las 12:30. El recorrido técnico dura una hora y media.

martes 20 a las 12:30. El recorrido técnico dura una hora y media. Requiere inscripción previa. Es obligatorio ir con calzado cerrado.

Biblioteca Nacional de Chile. El conjunto fue pensado en 1913 como una manzana completa para el patrimonio y el conocimiento. La visita incluye el edificio y sus detalles arquitectónicos e históricos, en una activación OH! Stgo + Biblioteca Nacional.

Días y horarios: martes 20 a las 15:00.

martes 20 a las 15:00. Requiere inscripción previa; 25 cupos.

inscripción previa; 25 cupos. Cómo llegar: Metro Santa Lucía (L1).

Centro Cultural CEINA. Está en las antiguas “catacumbas” del Instituto Nacional, un espacio que estuvo inconcluso por décadas y hoy es centro cultural. El recorrido incluye una intervención artística de la orquesta juvenil.

Días y horarios: martes 20 a las 17:00. Dura una hora y media.

martes 20 a las 17:00. Dura una hora y media. Requiere inscripción previa; cupos limitados.

inscripción previa; cupos limitados. Cómo llegar: Metro Universidad de Chile.

Cerro Santa Lucía. El cerro Huelén, remodelado en 1872 por Benjamín Vicuña Mackenna, es uno de los lugares emblemáticos de Santiago: mirador, pulmón verde y terrazas en pleno centro histórico.

Días y horarios: visita guiada el martes 20 a las 18:00. El cerro abre todos los días a las 9:00 (los lunes, a las 12:00) y cierra a las 20:30.

visita guiada el martes 20 a las 18:00. El cerro abre todos los días a las 9:00 (los lunes, a las 12:00) y cierra a las 20:30. L a visita guiada requiere inscripción previa.

a visita guiada requiere inscripción previa. Cómo llegar: Metro Santa Lucía (L1).

Campus Lo Contador (UC). Una antigua hacienda del siglo XVIII con una casona de adobe declarada Monumento Nacional en 1974, hoy sede de la Facultad de Arquitectura.

Días y horarios: miércoles 21, jueves 22 y viernes 23 a las 11:00. La visita guiada dura 45 minutos.

miércoles 21, jueves 22 y viernes 23 a las 11:00. La visita guiada dura 45 minutos. Requiere inscripción previa.

inscripción previa. Cómo llegar: Metro Pedro de Valdivia (L1).

Campus San Joaquín UC. El campus más grande de la universidad, con cerca de 22 mil estudiantes y el Centro de Innovación Anacleto Angelini, obra de Alejandro Aravena.

Días y horarios: miércoles 21 a las 14:00. El recorrido dura una hora y media.

miércoles 21 a las 14:00. El recorrido dura una hora y media. C upos limitados por orden de llegada.

upos limitados por orden de llegada. Cómo llegar: Metro San Joaquín (L5).

Campus Fundación TAD. Un campus nuevo, abierto en marzo de 2026, para adultos con discapacidad intelectual: con terraza-invernadero y jardines terapéuticos, de los arquitectos Elton-Léniz. El recorrido es guiado por el arquitecto Mauricio Leniz.

Días y horarios: miércoles 21 a las 16:00.

miércoles 21 a las 16:00. Requiere inscripción previa.

inscripción previa. Cómo llegar: Metro Inés de Suárez (L6).

Goethe-Institut. Un espacio remodelado con mobiliario reutilizado, cortina acústica e instalaciones a la vista. Hay recorridos por la biblioteca cada media hora, juegos de mesa (Spieleclub) y, a las 19:00, conversación en alemán en la cafetería.

Días y horarios: miércoles 21, de 17:00 a 20:00.

miércoles 21, de 17:00 a 20:00. L as “clases express” (17:00 y 18:00, 20 cupos) requieren inscripción previa; el resto es sin inscripción. Para mayores de 18, salvo el Spieleclub.

as “clases express” (17:00 y 18:00, 20 cupos) requieren inscripción previa; el resto es sin inscripción. Para mayores de 18, salvo el Spieleclub. Cómo llegar: Metro Tobalaba (L1).

Oficinas de ESO (Observatorio Europeo Austral). No hay telescopios, pero sí la sala desde la que se operan a distancia las antenas de ALMA en el llano de Chajnantor. El recorrido incluye exposiciones y la sala de control.

Días y horarios: jueves 22 y viernes 23, con salidas a las 11:00, 14:30 y 16:00. Duran una hora y media.

jueves 22 y viernes 23, con salidas a las 11:00, 14:30 y 16:00. Duran una hora y media. Requiere inscripción previa y cédula de identidad.

inscripción previa y cédula de identidad. Cómo llegar: Metro Tobalaba (L1 / L4).

MUT (Mercado Urbano Tobalaba). Una manzana completa con unos 300 locales repartidos en 8 niveles, jardines y torres de oficinas.

Días y horarios: jueves 22 a las 11:00 y a las 18:00. La visita guiada dura una hora.

jueves 22 a las 11:00 y a las 18:00. La visita guiada dura una hora. Requiere inscripción previa; cupos limitados. Se permiten mascotas.

inscripción previa; cupos limitados. Se permiten mascotas. Cómo llegar: Metro Tobalaba (L1).

Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Esta vez, el recorrido lo guía Mario Figueroa, arquitecto principal del equipo que diseñó el museo: una caja de vidrio suspendida sobre el suelo, rodeada de espejos de agua. Es participativo.

Días y horarios: jueves 22 a las 15:30. Dura dos horas.

jueves 22 a las 15:30. Dura dos horas. R equiere inscripción previa.

equiere inscripción previa. Cómo llegar: Metro Quinta Normal (L5).

Museo Chileno de Arte Precolombino. El edificio de la antigua Real Aduana, de 1805, visto a través de la ampliación de Smiljan Radic, premio Pritzker 2026, con los comentarios de los arquitectos Alberto Sato y Billy Joe Bermúdez.

Días y horarios: jueves 22 a las 16:00.

jueves 22 a las 16:00. R equiere inscripción previa, cédula de identidad y entrada impresa o digital.

equiere inscripción previa, cédula de identidad y entrada impresa o digital. Cómo llegar: Metro Plaza de Armas (L3 / L5).

NIDO Lucía. La torre de hormigón de 19 pisos que fue sede de Endesa (1961–1969) y hoy se rehabilita sin demolerla, como centro de innovación.

Días y horarios: viernes 23 a las 9:00 y a las 16:30. Los recorridos duran una hora y media.

viernes 23 a las 9:00 y a las 16:30. Los recorridos duran una hora y media. R equiere inscripción previa y cédula de identidad; cupos limitados.

equiere inscripción previa y cédula de identidad; cupos limitados. Cómo llegar: Metro Santa Lucía (L1).

Iglesia del monasterio benedictino de Las Condes. Una iglesia de prismas, cubos y líneas rectas de 1962–1964, donde la luz natural marca las horas del rezo.

Días y horarios: viernes 23 a las 15:30. El recorrido dura dos horas.

viernes 23 a las 15:30. El recorrido dura dos horas. R equiere inscripción previa; cupos limitados. Las inscripciones abren el domingo 18 a las 18:00, con acceso anticipado para la Comunidad OH! Stgo.

equiere inscripción previa; cupos limitados. Las inscripciones abren el domingo 18 a las 18:00, con acceso anticipado para la Comunidad OH! Stgo. Estacionamiento gratuito.

Barrio San Borja – Utopía moderna. Torres de hasta 23 pisos conectadas por pasarelas peatonales, con calles subterráneas, un experimento urbano de los años 60. Hay refrescos para los visitantes.

Días y horarios: viernes 23 a las 17:30. El recorrido dura dos horas.

viernes 23 a las 17:30. El recorrido dura dos horas. Requiere inscripción previa, sin límite de cupos.

inscripción previa, sin límite de cupos. Cómo llegar: Metro Universidad Católica (L1).