“Para hacer una película solo hace falta un arma” gana en Festival de Cine de Valdivia

El Festival Internacional de Cine de Valdivia celebró este sábado la ceremonia de premiación de su 33ª edición, instancia que reunió a cineastas, jurados, autoridades y representantes de la comunidad cinematográfica para reconocer las obras destacadas de las distintas competencias del certamen.

Realizada en la Carpa de la Ciencia del Centro de Estudios Científicos, la ceremonia marcó el cierre de una nueva edición del festival, que entre el 12 y el 18 de octubre presentó más de 200 películas en distintos espacios de la ciudad, consolidando a Valdivia como un punto de encuentro para el cine nacional e internacional.

Durante la ceremonia se dieron a conocer las películas ganadoras de las competencias oficiales y los reconocimientos de la edición, destacando la diversidad de miradas, lenguajes y territorios que caracterizan la programación del festival.

SELECCIÓN OFICIAL LARGOMETRAJE

La Selección Oficial Largometraje reúne obras internacionales que exploran distintas posibilidades del lenguaje cinematográfico y proponen nuevas miradas sobre el presente. En su 33ª edición, FICValdivia presentó una selección de películas que dialogan con las principales tendencias del cine contemporáneo.

El Pudú a Mejor Largometraje fue para Para hacer una película solo hace falta un arma, de Santiago Sein (Argentina, 2026).

El Premio Especial del Jurado de la Selección Oficial Largometraje fue otorgado a Hijas únikas, de Alba Gaviraghi (Chile, México, Alemania, Argentina. 2026)

El Premio Mención Especial del Jurado fue para las películas Sabes de mim, agora esqueça, de Denise Vieira (Brasil, 2026) y El hogar fue sepultado en esa tierra que nunca pudimos encontrar, de Deimer Quintero (Colombia, 2026)

El jurado de esta competencia estuvo conformado por: Daniela Delgado Viteri, cineasta y archivista audiovisual; Iván Pinto, académico y crítico de cine. Editor general de laFuga; Sanaz Sohrabi, cineasta e investigadora

Por su parte, el Premio del Público fue para La ilusión de un verano sin fin de Alessandra Sanguinetti (Argentina y Estados Unidos, 2026), reconocimiento que se define a partir de las votaciones de las personas asistentes a las funciones.

SELECCIÓN OFICIAL MEJOR PELÍCULA CHILENA

Este reconocimiento distingue a una película chilena entre las obras nacionales que participaron en la Selección Oficial del festival.

El jurado de esta competencia estuvo conformado por Roger Koza y Viviana Saavedra.

El Pudú a Mejor Película Chilena fue para Hijas únikas, de Alba Gaviraghi (Chile, México, Alemania, Argentina. 2026)

SELECCIÓN OFICIAL LARGOMETRAJE JUVENIL

La competencia de Largometraje Juvenil ofrece un espacio para acercar el cine a nuevas audiencias y reconocer obras capaces de conectar con las miradas e inquietudes de las juventudes.

El premio a Mejor Largometraje Juvenil fue para Nunkui de Verenice Benítez, (Ecuador, Chile, Alemania, 2026)

El Premio Especial del Jurado recayó en Handy Girl de Inés Urdinez (Argentina, 2026)

El jurado estuvo conformado por:

Luciano Fuentes Villacura, estudiante de 3° medio B en el Liceo Bicentenario R.A.P y residente de la comuna de Paillaco

Catalina Molina Morán, estudiante de 3° medio en el Colegio Aliwen y residente de la comuna de Valdivia

Borja Mora Pineda, estudiante de 1er año de Administración Pública en la Universidad Austral de Chile y residente de la comuna de Lanco.

SELECCIÓN OFICIAL CORTOMETRAJE DE LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

La Selección Oficial Cortometraje de Latinoamérica y el Caribe reunió obras de realizadores y realizadoras de distintos territorios de la región, con propuestas que exploran diversas formas narrativas y estéticas.

El Pudú a Mejor Cortometraje de Latinoamérica y el Caribe fue para Futuros luminosos, de Ismael García Ramírez (Colombia. 2026)

El Premio Especial del Jurado de Cortometraje de Latinoamérica y el Caribe fue otorgado a Uma Fonte, de Raffaella Rosset (Brasil. 2026)

La Mención Especial del Jurado de Cortometraje de Latinoamérica y el Caribe recayó en Gestos para romper una imagen, de Mayra Villavicencio (Perú. 2026)

El jurado estuvo conformado por:

Claire Allouche, académica e investigadora. Crítica de Cine de Cahiers du Cinéma.

Nina Satt, académica e investigadora.

Jara Yáñez, académica crítica de cine. Directora de Caimán Cuadernos de Cine

SELECCIÓN OFICIAL CORTOMETRAJE INFANTIL DE LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

La competencia de Cortometraje Infantil de Latinoamérica y el Caribe presentó obras dirigidas a las infancias, promoviendo el encuentro con distintas culturas, historias y formas de expresión audiovisual.

El premio a Mejor Cortometraje Infantil Latinoamericano fue para Kintsugi de Rodolfo Aguilar Strecke (México, Inglaterra, 2026).

El Premio Especial del Jurado recayó en ¿Para qué sirven las cosas? de Thais Fernandes y Tainah Dadda(Brasil, 2025).

El jurado estuvo conformado por:

Monserrat Durán Pacheco, estudiante de 7° básico en el Colegio Cristiano Belen y residente de la comuna de Valdivia.

Gustavo González Maldonado, estudiante de 1° medio en el Liceo Santa María de la Blanca y residente de la comuna de Valdivia.

Emilia Báez Catalán, estudiante de 1° medio B en el Colegio María Auxiliadora y residente de la comuna de Valdivia

SELECCIÓN OFICIAL CORTOMETRAJE CHILENO DE ESTUDIANTES DE CINE Y AUDIOVISUAL

Esta competencia reúne cortometrajes realizados por estudiantes de cine y audiovisual de distintas instituciones y regiones del país, dando espacio a nuevas voces y formas de creación cinematográfica.

El Pudú a Mejor Cortometraje Chileno de Estudiantes de Cine y Audiovisual fue para Donde anida la lluvia, de Ignacio Durán.

El Premio Especial del Jurado de Cortometraje Chileno de Estudiantes de Cine y Audiovisual fue otorgado a Caerá el morro y marcharán sus hijos, de Oscar Marín.

CINE CHILENO DEL FUTURO

Encuentros Australes, el espacio de industria de FICValdivia, desarrolló una nueva edición de Cine Chileno del Futuro, programa que acompaña proyectos audiovisuales nacionales en etapas de desarrollo y finalización mediante asesorías, instancias de formación y oportunidades de vinculación con la industria.

En su décima edición, el programa seleccionó doce proyectos, seis en etapa de desarrollo y seis en finalización, que participaron en un proceso de asesorías con profesionales nacionales e internacionales. La iniciativa se realizó con el apoyo del Fondo de Fomento Audiovisual del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, ProChile Los Ríos y el programa Viraliza del Comité de Fomento Los Ríos de Corfo, junto a instituciones y colaboradores del sector audiovisual.

Entre los reconocimientos entregados este año se encuentran el Premio a la Internacionalización, el Premio Asesoría en Propiedad Intelectual, el Premio EGEDA CHILE, el Premio Mentoría y los premios a Mejor Película Chilena del Futuro en las categorías Primer Corte y Postproducción, además de los premios Atómica y Sonamos.

El Premio a la Internacionalización fue para Los pájaros no saben que es domingo, de Antonia Martinez y Meme Cabello.

El Premio Asesoría en Propiedad Intelectual fue otorgado a Los dados de mi viejo, de Daniel Miranda.

El Premio EGEDA Chile recayó en A la mar fui por naranjas, de Bastián Mason.

El Premio Mentoría fue para Los pájaros no saben que es domingo, de Antonia Martinez y Meme Cabello.

El premio a Mejor Película Chilena del Futuro en la categoría Primer Corte fue para El necio, de Rory Barrientos.

El premio a Mejor Película Chilena del Futuro en la categoría Postproducción fue para Nubes artificiales, de Josefina Buschmann.

El Premio Atómica, que contempla la conformación de un DCP para la finalización técnica de la obra, fue para Metamorfosis de lo mismo: El espejo de agua, de Diego Acosta.

El Premio Sonamos, consistente en tres jornadas de mezcla de sonido, fue otorgado a El necio, de Rory Barrientos.

El Premio CCDOC, que consiste en la participación en Conecta, el Encuentro Internacional de Industria Documental organizado por la Corporación Chilena del Documental CCDoc, fue para Los pájaros no saben que es domingo, de Antonia Martinez y Meme Cabello.

CONCURSO DE MICROMETRAJES CINE Y CIENCIA

En su edición 2026, el Concurso de Micrometrajes Cine y Ciencia invitó a niñas, niños y jóvenes de la Región de Los Ríos a crear piezas audiovisuales de hasta 60 segundos en torno al lema “El mar entre nosotros”, una invitación a reflexionar sobre la relación entre las personas, el océano y la naturaleza.

En el marco del festival se exhibieron doce micrometrajes seleccionados, realizados por estudiantes de la región.

El premio a Mejor Micrometraje fue para ¿Por qué el agua del mar es salada?, del Taller de Actuación Pájaro Azul en colaboración con MUT Valdivia.

La Mención Honrosa fue para Serendipia, de Lucía Donoso Madrid.

SOBRE FICVALDIVIA

Fundado por la Universidad Austral de Chile, producido por el Centro Cultural de Promoción Cinematográfica de Valdivia y convocado por la Ilustre Municipalidad de Valdivia, el Gobierno Regional de Los Ríos, su Consejo Regional y Codeproval, el Festival Internacional de Cine de Valdivia cuenta con el financiamiento del Fondo Audiovisual del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y el apoyo del Comité de Fomento Los Ríos de Corfo. FICValdivia ofrece a las y los realizadores audiovisuales un espacio de difusión y competencia, junto con promover la producción audiovisual nacional e internacional de calidad artística.