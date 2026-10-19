Artistas y trabajadores se manifestaron contra los recortes en cultura para 2027

Durante la mañana del pasado jueves 15 de octubre, artistas, trabajadores y trabajadoras de la cultura, organizaciones gremiales, estudiantes de artes de distintas universidades y ciudadanía se manifestaron pacíficamente en el Paseo Ahumada, frente al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en rechazo a los recortes presupuestarios propuestos para 2027.

La convocatoria fue organizada por la Unión Nacional de Artistas (UNA), el Sindicato de Actrices, Actores y Trabajadores Teatrales de Chile (SIDARTE), Cultural SUR, Brigada del Frente y la autoconvocada Asamblea Nacional de Trabajadores Culturales.

La jornada estuvo marcada por intervenciones escénicas y diversas manifestaciones culturales. Uno de los momentos centrales de la manifestación fue la lectura pública del petitorio entregado mediante una Carta Pública el pasado 9 de octubre al ministro Francisco Undurraga firmada por la UNA, Red de Salas de Teatro, Radal Cultural y Red de Festivales.

El documento exige revertir los recortes presupuestarios para 2027, estableciendo como piso mínimo los recursos aprobados para 2026 reajustados según la inflación, y resguardar programas fundamentales como Artes Escénicas, PAOCC y el Fondo del Libro, entre otros instrumentos esenciales para el desarrollo cultural del país.

Asimismo, el petitorio cuestiona la eliminación del Día de los Patrimonios de Niñas, Niños y Adolescentes, y advirtió que esta decisión constituye un retroceso en el acceso de niñas y niños a la cultura y al patrimonio. Las organizaciones exigieron reconsiderar esta medida, junto con establecer respuestas públicas, medidas concretas y una mesa de diálogo efectiva entre el Ministerio y los distintos gremios y organizaciones culturales.

Las organizaciones advirtieron que estas decisiones amenazan la continuidad de proyectos artísticos y comunitarios, profundizan la precarización laboral y restringen los derechos culturales de la ciudadanía, especialmente en las regiones.

“Estamos coordinando articuladamente una serie de acciones para frenar estos recortes. Esperamos que el Parlamento entienda y esté a la altura de las necesidades de un país que quiere ser mejor, un país feliz, un país en desarrollo. Queremos ser muy categóricos y claras: estos recortes no sólo afectan a nuestro sector, sino que afectan al desarrollo del país. Las artes, las culturas y los patrimonios son un bien público y un derecho humano”, expresó Alejandra Jiménez, directora ejecutiva de la Unión Nacional de Artistas (UNA), organización que convoca a 24 asociaciones gremiales, sindicatos y sociedades de gestión colectiva representando a más de 13 mil artistas chilenos y chilenas.

En esa misma línea, Ernesto Orellana, representante de SIDARTE, señala que “esta demanda trasciende al sector artístico; es una exigencia por garantizar derechos sociales para toda la población”.

“Además, estos insólitos recortes en cultura, erosionan una institucionalidad cultural que ha sido defendida por más de 30 años por gobiernos de izquierda y derecha desde el retorno a la democracia. Es la primera vez que nos enfrentamos a una situación de esta magnitud. Una autoridad incapaz de dialogar con el sector al que representa, un gobierno que amortigua a su propio ministerio y que no comprende el peligro social que significan estas disminuciones presupuestarias para el desarrollo del país”, indicó.