Desde una ópera china a Mon Laferte, cuatro obras de cuatro continentes llegan a Teatro A Mil

Un Rey Lear encarnado cada noche por un actor diferente; un Rey Mono que se enfrenta a un demonio; una familia que necesita permanecer unida, pero no logra decirse lo que siente; cuerpos que vuelan y se quiebran al ritmo del universo emocional de Mon Laferte. Desde Asia, América, Oceanía y Europa, cuatro propuestas muy distintas muestran la amplitud de lenguajes que reunirá la 34ª versión del Festival Internacional Teatro a Mil.

El festival se realizará entre el 3 y el 24 de enero de 2027 y reunirá más de 90 obras nacionales e internacionales de 20 países.

“Estas cuatro obras muestran muy bien lo que queremos decir cuando invitamos al público a vivir el Festival: lenguajes y tradiciones muy distintas, desde una ópera china que recoge más de cinco siglos de historia hasta el circo contemporáneo, un clásico argentino y una experiencia teatral que cambia cada noche. Son montajes que cobran todo su sentido cuando estamos ahí, compartiendo el mismo espacio con los artistas. Esa diversidad es parte de la riqueza de Teatro a Mil y queremos que el público se dé la oportunidad de descubrirla”, señaló Carmen Romero, directora general de Fundación Teatro a Mil.

Desde China llega Las tres batallas contra el Demonio de Hueso Blanco, una adaptación en Ópera Wu del Zhejiang Wuju Opera Art Research Institute, dirigida por Weng Guosheng. El montaje lleva a escena uno de los episodios más célebres de Viaje al Oeste, una de las grandes novelas clásicas de la literatura china, publicada en el siglo XVI y protagonizada por Sun Wukong, el Rey Mono.

En este episodio, el Demonio de Hueso Blanco adopta sucesivamente la apariencia de una joven, una anciana y un anciano para engañar a Tripitaka, maestro espiritual del Rey Mono. Wukong descubre el engaño y se enfrenta al demonio, pero Tripitaka cree que su discípulo ha atacado a personas inocentes y lo expulsa. Cuando el demonio finalmente captura al maestro y a sus compañeros, el Rey Mono deja atrás el agravio y regresa para rescatarlos.

El montaje obtuvo el XVIII Premio Wenhua en 2025, en la categoría de obra teatral, y la institución suma más de 300 funciones en 62 países. En Santiago se presentará el 15, 16 y 17 de enero, a las 20:00 horas, en el Teatro CA660, en Las Condes. También llegará a Antofagasta, Concepción y Temuco.

Desde Argentina vuelve La omisión de la familia Coleman, escrita y dirigida por Claudio Tolcachir, a 20 años de su primera presentación en Chile. Estrenada en Buenos Aires en 2005, la obra suma más de 2.200 funciones y ha recorrido más de 25 países, consolidándose como uno de los fenómenos del teatro argentino contemporáneo.

La obra retrata a una familia que vive al límite de una disolución tan evidente como secreta. Sus integrantes necesitan pertenecer, pero no logran comunicarse ni abandonar un sistema que, al mismo tiempo, los contiene y los encierra. Más que el retrato de una familia particular, el montaje funciona como un espejo de las relaciones humanas: la necesidad de pertenecer, la soledad dentro de la convivencia y los pactos invisibles que sostienen los vínculos. Como en toda familia, el humor aparece precisamente donde más duele. En escena estarán Jorge Castaño, Juan Zuluaga Bolívar, Tamara Kiper, Inda Lavalle, Cristina Maresca, Miriam Odorico, Gonzalo Ruiz y Fernando Sala. Podrá verse el 8 y 9 de enero, a las 20:00 horas, y el 10, a las 18:00, en el Teatro Municipal de Las Condes.

Desde Australia y Chile llega “TE AMO”, estreno mundial de circo contemporáneo creado por Yaron Lifschitz, director artístico de la reconocida compañía australiana Circa, en colaboración con Fundación Teatro a Mil y el Teatro Municipal de Viña del Mar. Lifschitz, que participó en el festival 2025 con Beethoven 9, trabajará esta vez con un elenco de artistas chilenos para adentrarse en el universo musical y emocional de Mon Laferte.

No se trata de recrear un concierto. La música de Mon Laferte funciona como la atmósfera desde la cual nace el espectáculo: amor, deseo, memoria, pérdida, sensualidad, ternura, oscuridad y rabia atraviesan los cuerpos de los intérpretes. Sin diálogos y mediante una acrobacia físicamente extrema y visualmente despojada, TE AMO lleva al escenario relaciones que aparecen y desaparecen, cuerpos que se aferran, se quiebran, chocan y vuelan. Se presentará del 20 al 23 de enero, a las 20:00 horas, en CEAC U. de Chile.

Por último, desde España llega Casting Lear, creada por Andrea Jiménez y dirigida junto a Úrsula Martínez. Reconocida con los Premios Max 2025 a Mejor espectáculo de teatro y Mejor adaptación o versión de obra teatral, la propuesta sube al escenario a un actor distinto de reconocida trayectoria cada noche, sin que conozca previamente el texto, para convertirse frente al público en el rey Lear.

La pieza entrelaza el clásico de Shakespeare con la propia historia de Andrea Jiménez: mientras Lear rechaza a Cordelia porque su hija no le declara su amor en los términos que espera, la creadora parte de una experiencia íntima, la de un padre que nunca ha entrado a un teatro. El resultado es una audición, un ensayo y, al mismo tiempo, una obra sobre el origen, la filiación y la manera en que nos construyen quienes nos preceden. Cada función es irrepetible porque el encuentro con el actor invitado ocurre por primera vez frente al público.

Las funciones serán el 3 de enero, a las 20:00 horas, en el Teatro Municipal de Iquique, y el 8 y 9 de enero, a las 20:00 horas, en el Teatro Oriente.

Preventa

Las entradas tienen un 30% de descuento hasta el 31 de octubre, o hasta agotar stock, en teatroamil.cl y Ticketplus. Las personas afiliadas a Caja Los Héroes cuentan con un 40% de descuento hasta el 31 de octubre; posteriormente, tendrán un 25% de descuento hasta agotar stock.

La programación completa, con fechas, horarios y sedes, está disponible en teatroamil.cl.