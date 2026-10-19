El Ballet Nacional Chileno celebra el Día Nacional de la Danza con actividades toda la semana

Con motivo del Día Nacional de la Danza, celebrado cada 19 de octubre, el Ballet Nacional Chileno tendrá una semana marcada por diversas iniciativas preparadas con el fin de acercar al público al trabajo cotidiano de la compañía.

La celebración comenzó con actividades el propio lunes 19 a las 15:00 horas y una visita guiada por el Centro Cultural VM20. El recorrido llevó a los asistentes por las salas de ensayo del Ballet Nacional Chileno y les permitió conocer de manera más cercana a la compañía y al equipo que hace posible cada montaje.

El mismo día, a las 18:00 horas, se transmitirá por el canal de YouTube del CEAC una masterclass a cargo de Renato Peralta, ex bailarín de la compañía y actual director de escena. Así, el público podrá conocer desde cualquier lugar la rutina de entrenamiento con que los bailarines y bailarinas preparan cada jornada.

La transmisión comienza a las 17:50 horas con un saludo de Avatâra Ayuso, directora artística del BANCH, en un registro que quedará disponible en la plataforma. Tras la clase habrá un conversatorio en el que participarán el propio Renato Peralta junto a la ex primera bailarina de la compañía y actual coordinadora general del CEAC, Cecilia Reyes.

Por otra parte, el jueves 22 de octubre, a las 18:30 horas, el BANCH realizará un ensayo abierto en VM20, a cargo de su directora artística. El público podrá presenciar el proceso de trabajo de la compañía en su día a día y la preparación para su nuevo montaje. La entrada es gratuita, con cupos limitados e inscripción previa a través de este formulario.

La semana cerrará el viernes 23 de octubre a las 10:00 horas, con la participación de Avatâra Ayuso como invitada en un conversatorio organizado por el CEINA con motivo del Día Nacional de la Danza.

La directora artística de la compañía, Avatâra Ayuso, manifestó: “Quiero que el BANCH sea una compañía cada vez más abierta y conectada con sus públicos: abrir nuestras puertas, compartir los procesos que normalmente no se ven y desarrollar también una programación digital que permita que nuestro trabajo llegue mucho más allá de la sala. Esta semana es un primer paso para acercarnos, escucharnos y construir una relación más cercana con quienes nos acompañan”.

Estas actividades serán la antesala de la primera pieza de Avatâra Ayuso como directora artística del Ballet Nacional Chileno, Índigo, una obra que propone mirar una misma idea desde distintos ángulos y conocer al BANCH desde cerca. Se trata de una experiencia íntima que muestra la versatilidad de las y los bailarines, así como la forma en que una idea se transforma en movimiento.

La producción se presentará del 7 al 14 de noviembre, de jueves a sábado a las 19:00 horas en la Sala B1 del GAM. Las entradas ya se encuentran disponibles en gam.ticketplus.cl, con valores de $9.000 general y $6.300 para personas mayores, estudiantes, personas cuidadoras y personas con discapacidad (más cargo por servicio).

PROGRAMA

Masterclass junto a Renato Peralta · Streaming

17:50 h: Presentación de Avatâra Ayuso

18:00 h: clase en vivo a través de YouTube

Jueves 22 de octubre

Ensayo abierto BANCH

18:30 h · CEAC (VM20)

Gratuito · Cupos limitados, inscripción en este formulario.

Viernes 23 de octubre

Avatâra Ayuso, directora artística del BANCH. Conversatorio Día Nacional de la Danza

10:00 h · CEINA (Arturo Prat 33, Santiago Centro, Santiago. Metro Universidad de Chile).