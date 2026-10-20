Fiesta en ex centro de tortura Colonia Dignidad: ONU expresa preocupación

Expertos y expertas de la ONU expresaron este martes su profunda preocupación ante informacion sobre festividades que se habrían llevado a cabo en Villa Bavaria, antiguo recinto de Colonia Dignidad en Chile, sitio donde se cometieron actos de tortura, desapariciones forzadas y otras graves violaciones de los derechos humanos durante y después de la dictadura, según un comunicado de la entidad.

“Nos consterna que se puedan celebrar festejos en un lugar donde se perpetraron graves violaciones de los derechos humanos y cuya expropiación estaba prevista”, señalaron las y los expertos, y añadieron: “Dado que en las próximas semanas están previstas otras actividades de similar naturaleza, instamos a las autoridades chilenas a que adopten las medidas necesarias para evitar la revictimización y preservar las pruebas pertinentes”.

Durante la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990), Colonia Dignidad, fundada por migrantes de origen alemán, operó en coordinación con las fuerzas armadas chilenas para llevar a cabo detenciones arbitrarias, actos de tortura, abusos sexuales, ejecuciones sumarias y desapariciones forzadas. Los cuerpos de las víctimas fueron enterrados, exhumados e incinerados en el propio recinto. Se estima que más de 100 personas podrían haber sido víctimas de desaparición forzada en Colonia Dignidad.

“Colonia Dignidad es un lugar donde se perpetraron algunas de las violaciones más graves de los derechos humanos en la historia de Chile. No puede tratarse simplemente como un lugar turístico o de entretenimiento”, afirmaron los y las expertas.

Recordaron que, en los últimos años, el Gobierno había adoptado medidas positivas, entre las cuales el establecimiento de una Comisión Mixta chileno-alemana para abordar la memoria histórica, y acciones encaminadas a la expropiación del recinto. Sin embargo, en la práctica, los esfuerzos relacionados con la expropriacion del sitio parecen haberse estancado.

“Hemos tenido conocimiento de la celebración de bodas y festejos Villa Baviera, antiguo recinto de Colonia Dignidad. Cualquier uso del lugar debe respetar la dignidad de las víctimas y sus familiares, y contribuir a la verdad, la memoria y las garantías de no repetición, en lugar de socavarlas”, señalaron los y las expertas.

“La memorialización es un proceso a largo plazo que tiene éxito cuando las autoridades públicas acogen perspectivas diversas y colaboran de manera cercana con la sociedad civil para fomentar la participación, el diálogo y la apropiación colectiva de estos espacios. Estos lugares ofrecen a la sociedad la oportunidad de reflexionar sobre las causas y las consecuencias de la violencia del pasado, así como sobre las responsabilidades por las violaciones cometidas”, añadieron los y las expertas.

Las y los expertos instaron a las autoridades chilenas a adoptar todas las medidas necesarias para prevenir cualquier forma de revictimización y cualquier uso del recinto que pueda poner en peligro la recopilación y preservación de pruebas, y a garantizar que se lleve a cabo la expropiación del antiguo recinto de Colonia Dignidad, permitiendo la participación de los familiares en todas las etapas del proceso y asegurando que este se desarrolle de manera digna.

Los expertos están en contacto con el Gobierno de Chile en relación con las violaciones de los derechos humanos cometidas en Colonia Dignidad.