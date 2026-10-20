Salió en la lancha y nunca regresó: cortometraje chileno sobre pesca artesanal compite en España

Un cortometraje chileno fue seleccionado para participar en la competencia del Festival de Cine de Málaga, que se realizará en febrero próximo.

Se trata de “Lo que fue nuestro hogar”, dirigido por Angelo Lobos, que filmado como proyecto de título en Caleta Tumbes (Talcahuano). En dicho lugar una cantidad considerable de familias ha perdido a uno o más familiares en el ejercicio de la pesca artesanal.

“Constatar el dolor con el que aún convive la mayoría de esas familias fue la principal inspiración a la hora de decidir que historia contar en su territorio, y una motivación colosal que hemos tenido presente en cada jornada de trabajo de cada etapa del proyecto”, comentó el cineasta.

La obra representó a Chile en la Competencia de cortometrajes iberoamericanos en el Festival de Cine de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y obtuvo una mención especial del jurado que le otorgó el Premio IBERSHORTS, lo que le permitirá entrar en carrera por la “Biznaga de plata” al mejor cortometraje iberoamericano en Málaga.

En la cinta, después de vivir toda una vida acompañándose en Caleta Tumbes, Daniel (33) abandona a su pareja (Jenny, 31) para dirigirse a la capital en busca de nuevas oportunidades. Meses después, la embarcación de pesca artesanal en la que trabajaba Jenny naufraga mar adentro. Nunca logran encontrarla.