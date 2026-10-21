Anuncian proyecto que representará a Chile en la 20° Bienal de Arquitectura de Venecia 2027

Como una idea “precisa, propia y profundamente chilena”, y destacando que, “como sistema constructivo y como fiesta, desplazan el foco hacia la construcción y reconocen a los maestros como protagonistas”. Esta es parte de la fundamentación del jurado para seleccionar al proyecto “Tijerales”, del arquitecto Rodrigo Santa María Monckeberg, junto al equipo integrado por Jael Rodríguez y Ariel Carrión, como ganadores del concurso de ideas para el Pabellón de Chile en la 20° Bienal de Arquitectura de Venecia 2027.

La 20ª Exposición Internacional de Arquitectura de la Bienal de Venecia 2027 se celebrará del 8 de mayo al 21 de noviembre de 2027, y tiene por título «Do Architecture: For the Possibility of Coexistence Facing a Real Reality» (Hacer arquitectura: por la posibilidad de coexistencia frente a una realidad concreta»). Esta versión será curada por los arquitectos chinos Wang Shu y Lu Wenyu, fundadores del Amateur Architecture Studio.

El jurado estuvo compuesto por los arquitectos Sofía Von Ellrichshausen, Enrique Walker Rosenberg, Fernando Pérez Oyarzun, Matías Klotz Germain, Serena Dambrosio, Alejandra Celedón Forster y por Alberto Sato, quien fue elegido presidente de la instancia. La deliberación, celebrada el 16 de octubre, analizó durante la jornada los 39 proyectos que cumplieron con los antecedentes requeridos tanto para el análisis individual como para la discusión colectiva.

El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio notificó hoy al ganador del concurso y a quienes fueron reconocidos por sus propuestas: el segundo lugar fue para “Réplica”, de Carolina Sepúlveda; y el tercero fue para “Casuchas del rey y la red invisible de los Andes”, de Domingo Arancibia Tagle. Las menciones honrosas relevaron a “Pelacable: Entramado tectónico desde remanentes postindustriales”, de Nicolás Villagrán, y en “Escrito en Óxido, Una Vasija para la Memoria Siderúrgica”, de Anita María Puig.

El proyecto ganador rescata lo que en Chile se llama “Tijerales”, y de acuerdo con lo señalado en su formulación “no solo constituye el sistema constructivo formado por el conjunto de cerchas que coronan una obra, sino que también es el nombre de la fiesta tradicional, propia de nuestra cultura lo­cal, en la que se celebra el fin de la etapa de obra gruesa de una construcción”. El responsable de este proyecto indicó en su propuesta que “tal como plantean los curadores Wang Shu y Lu Wenyu, el mun­do está en un estado cada vez más inestable, y es a partir de esta declaración que se proyecta un pabellón que está en la búsqueda constante de la estabilidad: una estructura en un pre­cario equilibrio montada sobre un territorio inestable, la isla de Venecia”.

El jurado, además de destacar que esta propuesta releva una práctica propia de la identidad nacional, señaló que “el vínculo con la condición sísmica del país y con la inestabilidad planteada por los curadores es lúcido y está bien argumentado. La estructura de cerchas colgada de la grúa pórtico es clara, económica y potente: con un sistema básico de autoconstrucción logra una imagen memorable. Los niveles láser que miden el desnivel de la isla son un gesto inteligente, y la segunda vida del pabellón como “cubierta nómade” muestra una visión que va más allá de la Bienal”.

El ganador recibirá un premio de $2.500.000. Suscribirá, además, un convenio de transferencia de recursos para la ejecución del respectivo proyecto curatorial y del proyecto avanzado de la propuesta arquitectónica, así como para el desarrollo de todos los aspectos expositivos, editoriales, gráficos o visuales contenidos en la propuesta seleccionada. Para el desarrollo de este proyecto, se contempla la transferencia de recursos por un monto total de $38.000.000 (treinta y ocho millones de pesos chilenos), con cargo al presupuesto 2026. El año 2027 se celebrará con el seleccionado un nuevo convenio de ejecución, con la finalidad de financiar todos los gastos de producción de obra, traslados, ejecución, montajes y desmontajes de la muestra en Venecia a realizarse en mayo de dicho año.