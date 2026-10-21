“Brutal retroceso”: Presidente de ANFUCULTURA expuso en Congreso y pidió rechazar recortes al sector

La Asociación Nacional de Funcionarias y Funcionarios de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes (ANFUCULTURA) pidió este martes a la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos en el Congreso rechazar la Partida 29 del Proyecto de Ley de Presupuestos 2027 en los términos propuestos, según un comunicado de la entidad.

El proyecto reduce en 16,5% el presupuesto del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y en 20,1% el de la Subsecretaría, respecto de la Ley inicial 2026.

La exposición, elaborada por el Directorio Nacional de ANFUCULTURA, fue presentada por su presidente nacional, Jorge González San Martín. En la sesión también participaron la Universidad de Chile, diferentes organizaciones de trabajadores del sector y la ANEF.

Al iniciar su intervención, la organización expresó su solidaridad con las trabajadoras y trabajadores de la Orquesta de Cámara de Chile afectados por el accidente ocurrido en Valparaíso, en el que falleció la violista Penélope Knuth.

$86.808 millones menos para la cultura

Según el análisis presentado, el Ministerio tendría aproximadamente $86.808 millones menos, de los cuales $62.555 millones corresponden a la Subsecretaría de las Culturas y las Artes. El ajuste se suma a los recortes ya aplicados durante 2026.

Las transferencias corrientes bajan 16,3%; los bienes y servicios de consumo, 17,1%; y los activos no financieros, 24,9%. También disminuyen el Fondo del Libro (21,8%), el Fondo Audiovisual (16,2%) y el Fondo de Artes Escénicas (19,1%).

La organización precisó que el financiamiento para la participación de Chile como país invitado de honor en Frankfurt 2027 ya estaba contemplado en el presupuesto 2026, por lo que no constituye un incremento. Agregó que el 76% del presupuesto 2027 de la Subsecretaría corresponde a transferencias corrientes que financian fondos y programas ejecutados por terceros, por lo que el recorte sí impacta la política cultural.

En la misma sesión, la Unión Nacional de Artistas (UNA) aportó un dato que ya había planteado el senador Luciano Cruz-Coke: en términos de ajuste fiscal, este nuevo recorte al presupuesto cultural representa apenas un 0,09% del presupuesto público de la nación. Un ahorro marginal, pero con un impacto muy negativo para el ecosistema cultural y para el país.

“Estas reducciones no son solo cifras presupuestarias. Significan menos recursos para el desarrollo cultural de las regiones y comunas de Chile, menos oportunidades para artistas y trabajadores de la cultura”, planteó la organización.

Cultura, empleo y seguridad

Con una desocupación nacional de 9,6%, ANFUCULTURA recordó que en 2024 las actividades características de la cultura reunían a más de 143 mil personas ocupadas, con una informalidad laboral de 25,4%. “La cultura no debe evaluarse exclusivamente como gasto público: también constituye actividad productiva, empleo y desarrollo social”, agregó la asociación.

La asociación también vinculó la inversión cultural con la prevención social de la violencia, especialmente entre niños, niñas y jóvenes.

“La seguridad no se construye únicamente con más control y vigilancia; también requiere comunidades cohesionadas, espacios de encuentro y oportunidades de desarrollo”, señaló.

Programas y equipos regionales bajo presión

La asignación 087, Actividades de Fomento y Desarrollo Cultural, tendría una reducción estimada de 34,7% respecto de la base ajustada de 2026. Esta línea financia desarrollo cultural regional, fomento artístico, economía creativa, artesanía, escuelas de rock, ciudadanía cultural, derechos humanos y memoria, e interculturalidad, además de funciones de estudios, cultura digital, participación ciudadana, género y derechos de autor.

A partir de las nóminas de dotación de septiembre de 2026, la asociación advirtió que las SEREMI cuentan en general con una sola persona encargada de fondos concursables y un gestor de convenios por región, y que en 14 de las 16 regiones hay solo dos revisores financieros. Además, aún no se nombran las jefaturas titulares de los 96 departamentos regionales contemplados en el Decreto Nº 70.

“No podemos exigir mayores estándares de ejecución y control sin asegurar equipos suficientes para cumplirlos”, enfatizó.

El proyecto reduce la dotación máxima de la Subsecretaría de 1.183 a 1.093 cupos. Si se concretan las 49 reconversiones de honorarios a contrata anunciadas, el espacio para la dotación preexistente caería en 139 cupos respecto de 2026. Persisten, además, brechas salariales en la Subsecretaría y las SEREMI.

La solicitud de ANFUCULTURA

La organización pidió a la Subcomisión revisar las reducciones y sus efectos, y en particular transparentar la distribución de la asignación 087; conciliar la dotación máxima con las reconversiones de honorarios a contrata; financiar la implementación de las jefaturas regionales; abordar las brechas salariales; y asegurar recursos para modernización y control.

Por estas razones, ANFUCULTURA solicitó rechazar la Partida 29 en los términos actuales y abrir una revisión que permita restituir recursos para la actividad cultural y garantizar las capacidades institucionales necesarias para ejecutarlos.

“El presupuesto cultural no debe medirse solamente por cuánto financia, sino también por las oportunidades que genera, los derechos que permite ejercer y la capacidad del Estado para llegar a todos los territorios”, indicó ANFUCULTURA.

Resultado de la sesión

La Subcomisión suspendió la votación de los capítulos de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes y del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, a la espera de una mesa de trabajo con el Gobierno. Esta instancia, impulsada por la presidenta de la Subcomisión, senadora Yasna Provoste, revisará glosas presupuestarias específicas, con foco en los sitios de memoria y el CEAC de la Universidad de Chile.

ANFUCULTURA solicitó que esta mesa revise, además, todos los programas y asignaciones presupuestarias de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes que presentan nuevos recortes.

El único capítulo sometido a votación fue el de la Subsecretaría del Patrimonio Cultural, que fue rechazado.

“ANFUCULTURA se ha esmerado por promover el fortalecimiento de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes y de las SEREMI del MINCAP para un mejor servicio hacia la ciudadanía. Sin embargo, el proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el gobierno del Presidente Kast es un brutal retroceso”, concluyó la entidad.