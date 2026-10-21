Novela sobre los afectos escolares gana la 20.ª edición del Premio El Barco de Vapor

Una convocatoria inédita marcó la celebración de las dos décadas del Premio de Literatura Infantil El Barco de Vapor en Chile, organizado por Fundación SM. Con un total de 806 obras participantes, el comité evaluador eligió de forma unánime a El negocio de las despedidas, debut literario del escritor Víctor Salinas Rubio.

El galardón, consolidado como uno de los reconocimientos más relevantes para la creación de literatura infantil y juvenil en el país, otorga una dotación de cinco millones de pesos al autor y la publicación del título dentro del catálogo oficial de la colección El Barco de Vapor de SM, permitiendo su llegada a salas de clases y librerías de todo el territorio.

La historia: escribir lo que cuesta decir

Ambientada en la dinámica escolar, la novela presenta a Nicolás, un alumno de doce años que instala un reservado negocio en el último cubículo del baño del segundo piso de su colegio: redacta por encargo las cartas que sus compañeros no se animan a expresar, abarcando desde disculpas hasta declaraciones afectivas. Su regla principal es no involucrarse en las consecuencias de lo entregado. Sin embargo, la llegada de nuevos socios, secretos compartidos y una revelación inesperada de su mejor amigo lo enfrentan a la responsabilidad que conllevan las palabras y a la dificultad de reconocer sus propios sentimientos.

Sobre la motivación del texto, Salinas señala:

“Todo partió pensando en un taller de redacción: me pregunté si aprender a escribir le serviría a un niño para algo más que las notas y surgió la idea de alguien que emprende con lo que sabe hacer. Pero el negocio fue solo el punto de partida; me interesó explorar por qué alguien se gastaría las monedas de su colación para que otro diga lo que él no se atreve. A los doce años cuesta mucho decir ciertas cosas, a veces por vergüenza y a veces porque falta encontrar las palabras exactas”.

Asimismo, el autor reflexiona sobre el sentido de su vocación hacia las nuevas generaciones:

“Escribo poesía desde niño y hace unos cinco años me volqué a la narrativa infantil y juvenil porque estoy convencido de que en la infancia se forman los lectores y la educación es lo que más me importa. Que mi primera novela gane El Barco de Vapor en su vigésima versión, con más de 800 obras postuladas, es algo que todavía estoy asimilando. Es un orgullo tremendo, pero sobre todo lo asumo como un compromiso con la literatura infantil de nuestro país para seguir entregando nuevas historias”.

Un jurado enfocado en el valor de lo análogo

La deliberación estuvo encabezada por el autor y especialista en literatura infantil Manuel Peña Muñoz, junto a un panel integrado por Francisca Jiménez (presidenta de IBBY Chile), Paulina Retamales (directora ejecutiva de Por un Chile que lee), Mónica Bombal (especialista en LIJ) y Fabián Rivas(escritor e ilustrador).

Respecto a los atributos de la obra ganadora, Manuel Peña Muñoz destacó:

“El jurado eligió como ganadora la novela infantil «El negocio de las despedidas» de Víctor Salinas, una historia sobre el amor, la amistad y las relaciones afectivas entre adolescentes en un colegio. La novela rescata el arte de escribir cartas a mano y el valor de lo análogo, especialmente en tiempos digitales. El tema es creíble y cercano a los jóvenes lectores, que se sentirán reflejados en las relaciones humanas del protagonista con sus amigos, su madre y también con su padre ausente. Es un emotivo y sugerente relato sobre los encuentros y las despedidas”.

Perfil del autor

Víctor Salinas Rubio (Santiago, 1983) es ingeniero comercial con formación de posgrado en educación en la Universidad Finis Terrae, institución donde se desempeña como director de admisión. A su labor formativa suma la conducción de talleres de escritura creativa dirigidos a niños y jóvenes, orientados a la exploración narrativa personal y a la construcción de nuevas miradas de mundo. Con El negocio de las despedidas, obtiene la 20.ª edición del certamen nacional.