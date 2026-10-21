Película sobre militares que se opusieron al golpe de 1973 llegará en noviembre a Netflix

La película “Hangar rojo”, del director Juan Pablo Sallato, será estrenada en Netflix el próximo 15 de noviembre, informó este miércoles la plataforma.

La cinta, protagonizada por Nicolás Zárate, cuenta la historia de un capitán de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) que tras el derrocamiento del gobierno constitucional del Presidente Salvador Allende salva la vida de dos jóvenes.

Te podría interesar:

La película está inspirada en el libro “Disparen a la bandada” del periodista Fernando Villagrán que relata el episodio protagonizado por el entonces capitán Jorge Silva, quien tras el golpe militar encabezado por el general Augusto Pinochet fue detenido, torturado y expulsado al exilio a Londres, donde falleció en 2024.

“Hangar rojo” ha ganado diversos premios internacionales y debutó en cines chilenos el 1 de octubre, con 10 mil espectadores hasta la fecha.