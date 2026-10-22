Ciclo de cine y conversación “Imágenes Anómalas: Creación audiovisual en la era de la IA”

Centro Arte Alameda, Arturo Prat 33, Metro U. de Chile.



Jueves 22 y viernes 23 de octubre – 18:45 horas.

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En el marco de la duodécima edición del Foro de las Artes 2026 de la Universidad de Chile, bajo el lemaSubversión Sensible, se realizará el ciclo de cine y conversación Imágenes Anómalas: Creación audiovisual en la era de la inteligencia artificial generativa. El evento tendrá lugar los días 22 y 23 de octubre a las 18:45 horas, por segundo año consecutivo en Centro Arte Alameda.

Jueves 22 de octubre, primera jornada | Muestra de cortometrajes + conversatorio

La primera jornada del ciclo estará dedicada a una selección de cortometrajes: tres obras indispensables que examinan la IA, sus implicancias sociales y el modo en que nos vinculamos con las tecnologías emergentes. Abre la muestra el cortometraje A Forest (España, 2019, 23 min 38 s), dirigido por Max de Esteban.

A través del recorrido por un bosque invernal cubierto de niebla densa, la obra sumerge al espectador en la incertidumbre sobre la autenticidad del entorno y la voz narrativa, mientras que el monólogo del directivo de un fondo de inversión en startups plantea interrogantes de fondo sobre los valores y la ideología que moldean esta tecnología.

Le seguirá El humano artificial perfecto (Chile, 2024, 4 min 48 s), de Rodrigo Robledo Maturana. Esta propuesta examina la colonialidad de la mirada del primer mundo y la racialización de los cuerpos latinoamericanos dentro de los sistemas de IA generativa, estableciendo un diálogo reflexivo con el clásico The Perfect Human de Jørgen Leth desde una posición situada.

Finalmente, culminará el visionado Confía en un humano (Chile, 2025, 2 min 33 s), dirigida por Paulina Díaz Lillo. La obra aborda la hipótesis de un futuro cercano en el que la confianza humana se desplaza totalmente hacia la inteligencia artificial, siendo esta última la que debe intentar convencer al espectador de que la humanidad sigue siendo fiable. Mediante una estética de autograbación y la repetición inmersiva de discursos, el corto alude a la soledad, la saturación mediática y el individualismo en un contexto de fusión cada vez más profunda con la tecnología.

El conversatorio posterior contará con artistas y académicos invitados: Paulina Diaz Lillo, Rodrigo Robledo Maturana, Gonzalo Vargas, Jo Céspedes, y será moderado por Rocío Valenzuela.

Viernes 23 de octubre, segunda jornada | Visión Prómptica + conversatorio

La segunda jornada compromete la exhibición del largometraje “Visión Prómptica (o el Humano Generado)”, dirigida por Fran Laferte y que constituye una re-visión del clásico film de Dziga Vertov “El Hombre de la Cámara”. En ese gesto, “Visión Prómptica” constituye un ejemplo notable de reactualización de los debates en torno a la condición representacional del cine, como modo de ejercicio sobre la realidad a partir de sus operaciones técnicas. La película de Laferte pone en la palestra la imposibilidad de toda imagen de escapar de su condición primera de artefacto técnico, moviendo la pregunta que antaño motivó a Vertov, hacia el terreno de las imágenes generadas por IA, re-interpretando a la vez el lugar del autor dentro del canon audiovisual.

El conversatorio posterior contará con el equipo realizador: Fran Laferte, Jorge Leiva, Isabella Ríos y Jesús Erue, y será moderado por Rocío Valenzuela.