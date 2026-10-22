Cineasta portuguesa Susana de Sousa Dias es la invitada de honor de FIDOCS 30

Tras su paso por destacados festivales internacionales y su reconocimiento como invitada de honor del Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam (IDFA), la cineasta portuguesa Susana de Sousa Dias llegará por primera vez a Chile como invitada de honor de esta edición aniversario que celebra los 30 años de FIDOCS.

El director artístico de FIDOCS, Martín Castillo, destaca que la relación de Susana de Sousa Dias con FIDOCS no es nueva: su obra ha sido parte de distintas ediciones del Festival, con ‘Natureza Morta’ y ‘48’ en el foco sobre derechos humanos el año 2015, y con ‘Fordlândia Malaise’ el 2019.

“Es importante destacar que, desde generaciones y geografías distintas, su cine dialoga con el de Patricio Guzmán, fundador de FIDOCS. En distintas instancias internacionales, sus películas se han puesto en diálogo en torno a la persistencia del trauma, la recuperación de voces excluidas de la historia oficial y la búsqueda de formas cinematográficas capaces de canalizar la memoria. Por eso, en esta trigésima edición, en un año marcado por la partida de Patricio y, desde lo político, marcado por silencios en torno a las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, ponemos en valor su obra”.

Cuatro películas

A lo largo de su trayectoria, Susana de Sousa Dias vuelve sobre las imágenes de archivo para interrogar a la autoridad que las produjo y examinar tanto lo que hacen visible como aquello que dejan fuera. Cuatro de sus películas serán parte del foco dedicado a su filmografía: de la propaganda y los registros policiales de ‘Natureza morta’ (2005) a los retratos y testimonios de ‘48’ (2009); de las huellas familiares de la persecución política en ‘Luz obscura’ (2017) a las voces de quienes hoy habitan Fordlândia y disputan el sentido de aquella utopía industrial en ‘Fordlândia Panacea’ (2025).

Dos películas del foco tendrán un conversatorio posterior a la función junto a la directora: ‘Natureza Morta’ se exhibirá el lunes 16 de noviembre a las 18:30 horas en la Cineteca Nacional de Chile, y ‘Luz Obscura’ que se proyectará el martes 17 de noviembre a las 15:00 horas en la Sala de Cine, Centro de Extensión UC.

La cineasta protagonizará una nueva Cátedra Raúl Ruiz de la Escuela de Cine y Animación de la UDP, titulada Masterclass Susana de Sousa Dias, contra archivos disidentes. La actividad, moderada por Camila José Donoso, directora de la cátedra, es parte del programa Escuela FIDOCS de este año.

El encuentro, abierto al público y con cupos limitados, será el martes 17 de noviembre a las 11:30 horas en el auditorio de la Biblioteca Nicanor Parra de la Universidad Diego Portales. Las inscripciones se abrirán en los próximos días.

Respecto a la alianza de colaboración con FIDOCS, el director de la Escuela de Cine y Animación de la UDP, Álvaro Ceppi, comenta: “FIDOCS cumple 30 años compartiendo un cine que siempre busca nuevas formas y lenguajes, y que ha inspirado a varias generaciones de cineastas, quienes hoy también presentan sus obras en el Festival. Para la Escuela de Cine y Animación UDP es un privilegio participar en FIDOCS junto a nuestra Cátedra Raúl Ruiz y contar con invitadas de la talla de Tatiana Huezo, Lucrecia Martel y, en esta edición, Susana de Sousa Dias”.

En tanto, la directora de la Cátedra Raúl Ruiz UDP, Camila José Donoso, afirma que “ver el cine de Susana de Sousa Dias es una forma de pensarnos. Desde los rostros de los presos políticos del salazarismo hasta las ruinas coloniales de Fordlândia, su obra deconstruye el archivo y crea contra-archivos disidentes. Esas preguntas resuenan con fuerza en un país como el nuestro, que sigue disputando su memoria.”

FIDOCS 30 se realizará del 12 al 19 de noviembre en cuatro sedes del centro de Santiago: Cineteca Nacional de Chile, Centro Arte Alameda – Sala CEINA, Sala de Cine, Centro de Extensión UC y Sala K / U. Mayor.

COORDENADAS

‘Escuela FIDOCS + Cátedra Raúl Ruiz UDP: Masterclass Susana de Sousa Dias’

Fecha: martes 17 de noviembre

Hora: 11.30 a 13.30 hrs.

Dónde: auditorio de la Biblioteca Nicanor Parra de la Universidad Diego Portales (Vergara #324, Santiago Centro).

Foco Susana de Sousa Dias

‘48’: viernes 13 nov – 20:30 horas – Sala K / U. Mayor

‘Natureza Morta’: lunes 16 nov – 18:45 horas – Cineteca Nacional de Chile (Q&A posterior)

‘Luz Obscura’: martes 17 nov – 15:00 horas – Sala de Cine, Centro de Extensión UC (Q&A posterior)

‘Fordlândia Panacea’: miércoles 18 nov – 16.30 horas – Centro Arte Alameda – Sala CEINA