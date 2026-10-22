Los lugares para visitar este fin de semana en OH! Stgo 2026

OH! Stgo 2026 llega a su fin de semana de cierre con una programación que recorre la ciudad de punta a punta. Entre los espacios que abren sus puertas están la Escuela Militar, un referente de la arquitectura moderna e institucional chilena de mediados del siglo XX, el Centro de Creación y Residencia NAVE, conjuntos habitacionales de los años 60 y proyectos premiados por su aporte a la ciudad. A ellos se suman otros espacios que cruzan patrimonio, arquitectura contemporánea y memoria: el Palacio Pereira, el hotel Almacruz en pleno centro, los barrios Franklin-Huemul, el GAM, la Casa Larraín Bravo, la Casa Wärm en La Reina y el Templo Bahá’í de Sudamérica, entre muchos otros.

Algunos recorridos requieren inscripción previa, con un sencillo formulario disponible en ohstgo.cl/planificador, y otros tienen cupos limitados. Las visitas indicadas como “sin inscripción” funcionan por orden de llegada. En varios casos, además se exigirá cédula de identidad, por lo que los organizadores recomiendan revisar la ficha de cada lugar antes de asistir. Echemos un vistazo:

Sábado 24: formación, agua y arte

La Escuela Militar del Libertador Bernardo O’Higgins, en Las Condes, abrirá sus puertas con tres recorridos guiados de una hora, a las 9:30, 11:00 y 12:30. Diseñada por el arquitecto Juan Martínez Gutiérrez, es un complejo de pabellones, patios y espacios ceremoniales construido con hormigón armado y hormigón a la vista, y es considerado un referente de la arquitectura institucional chilena de mediados del siglo XX. La visita es sin inscripción previa, por orden de llegada, y se llega por la estación de metro Escuela Militar (L1).

En Lo Espejo, Aguas Andinas abrirá el Recinto Operativo y Copa de Agua Santa Olga, un espacio habitualmente cerrado al público. El recorrido guiado dura dos horas, parte a las 10:00 y permite conocer el interior de la torre y entender cómo se almacena y distribuye el agua potable de la ciudad. Requiere inscripción previa y calzado cerrado; la empresa entregará los elementos de protección personal. Habrá un bus de acercamiento desde el edificio corporativo de Av. Presidente Balmaceda 1398, con salida a las 9:00 y regreso programado a las 13:00.

A las 11.00 en La Reina podrás visitar la obra de construcción de Casa Wärm, un condominio de 14 unidades de 140 m² que explora nuevas maneras de combinar densidad residencial, vida comunitaria e innovación constructiva. Una oportunidad para descubrir cómo la construcción industrializada puede transformar los procesos de edificación y abrir nuevas posibilidades para la vivienda contemporánea. El recorrido será guiado por el arquitecto Benjamín Oportot.

Paralelamente estará la visita al “Parque Estadio Nacional” que se emplaza en el recinto de 64 hectáreas. Desarrollada por el Premio Nacional de Arquitectura Teodoro Fernández, es fundamental para aprender de diseño de un espacio público tan relevante. Se podrá ingresar a los recintos de los Panamericanos que estarán en pleno funcionamiento gracias al Torneo Interescolar de Atletismo y otros eventos que le darán vida al coliseo este fin de semana. El punto de encuentro es la Plaza del Centro Acuático. que tiene conexión peatonal directa e interior con la estación de metro Estadio Nacional. Guiará la profesora UC y arquitecta Nicole Rochette y el equipo de IND.

El Centro de Creación y Residencia NAVE, en el barrio Yungay, ofrecerá una jornada con distintas actividades. Ocupa una casona patrimonial reconstruida en 2010 por Smiljan Radic, que conservó la fachada dañada por el terremoto y la unió a un interior nuevo de hormigón armado. Habrá un taller de fotobordado (10:30 a 13:30), un taller de danza y poesía para niñas y niños de 10 a 12 años (16:00 a 17:00), una danzotea de krump en la azotea habitable (17:00 a 20:00) y un recorrido guiado a las 18:00. Las actividades tienen cupos limitados. Se llega por Metro Quinta Normal o Cumming (L5).

Ese mismo día, a las 10:30, Villa Frei, en Ñuñoa, invita a un desayuno comunitario sin inscripción previa, con punto de encuentro en el costado sur del puente Villa Frei, en Dublé Almeyda. El conjunto fue construido entre 1964 y 1968 bajo el concepto de unidad vecinal, diseñado por Osvaldo Larraín, Jaime Larraín y Diego Balmaceda, y fue declarado Zona Típica en 2015. Se llega por metro Villa Frei (L3).

Domingo 25: ruta PAU y recorrido por Villa Frei

El domingo se realizará un recorrido guiado por dos proyectos premiados por el Premio Aporte Urbano (PAU), con traslado en bus gratuito. A las 10:00, desde Pedro de Valdivia 1210, en Providencia, se visitará el edificio PV1210, ganador del PAU 2025. Es un proyecto de uso mixto de FIA Arquitectos para Inmobiliaria Altura, con 80 departamentos, 40 oficinas y tres locales comerciales, que resolvió la convivencia con una ventilación del Metro en su frente. A las 12:00, la ruta continúa en Nueva Las Condes, ganador del PAU 2015: doce torres conectadas con el Parque Araucano y unos 16.300 m² de espacio público y áreas verdes. El recorrido tiene cupos limitados y requiere inscripción previa.

A las 17:00, Villa Frei ofrecerá además un recorrido guiado de cerca de dos horas por este conjunto de torres, bloques y viviendas que reserva el interior de la supermanzana para parque y circulación peatonal. Requiere inscripción previa.

Cómo participar

En las redes sociales del festival y en ohstgo.cl se publican las fichas de cada espacio, con horarios, modalidades de visita y formularios de inscripción.

OH! Stgo es organizado por Fundación Aldea.Es un evento gratuito de celebración de la ciudad contemporánea, organizado por Fundación Aldea, que invita a las personas a conocer los mejores ejemplos de arquitectura, ingeniería, paisajismo e iniciativas comunitarias de la Región Metropolitana. Forma parte de la red internacional Open House Worldwide, integrada por 60 ciudades en cinco continentes.