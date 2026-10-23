Cineasta chileno Luis R. Vera es homenajeado por el Senado paraguayo

El cineasta y académico Luis R. Vera fue homenajeado este jueves por el Senado de Paraguay, país donde ha residido varios años, ha formado familia y ha desarrollado parte de su trayectoria profesional.

Según un texto leído en la ocasión, el homenaje fue en virtud de sus 35 años de trayectoria ininterrumpida dedicados al desarrollo del arte, la cultura y la memoria histórica de la República del Paraguay.

Vera “posee un profundo arraigo y compromiso con el Paraguay. De origen chileno, ha construido a lo largo de casi cuatro décadas un estrecho vínculo personal, familiar y profesional con nuestra Patria. Padre de hijos paraguayos, a quienes abraza con orgullo como ‘chileguayos’, ha adoptado al Paraguay como propio, convirtiéndose en uno de los realizadores más prolíficos e influyentes del cine nacional contemporáneo”.

“Entre los méritos de su obra destaca su vasta filmografía, la cual ha llevado la historia, las costumbres y el acervo cultural paraguayo a salas de cine, televisión y festivales de Europa, América Latina y Estados Unidos, además de convocar a decenas de miles de espectadores en nuestro país”.



En el homenaje se destacó su legado fílmico y patrimonial, que abarca títulos icónicos para la cultura paraguaya, con obras emblemáticas de ficción como “Miss Ameriguá” (1994), el largometraje biográfico “Mangaré, por amor al arte” (2015) y su más reciente producción, “De astronautas y fantasmas”, estrenada este jueves en las principales cadenas de cine del país.

En el ámbito documental, Vera cuenta con trabajos de profundo rescate testimonial e histórico como “El País de Nunca Jamás” (1992), “La Independencia Inconclusa” (2010), “Pandemia.py” (2021) y “Guarama, el Alma de un Pueblo” (2023), “pieza fundamental para la revalorización de nuestro género musical autóctono”.

“Su labor ha generado un gran impacto social y fortalecimiento cultural, integrando activamente a actores, creativos y técnicos locales, y afianzando los lazos de hermandad entre Chile y Paraguay a través de un cine con sentido social, formador de conciencia crítica y preservador de la dignidad y la memoria identitaria de nuestra sociedad”, se destacó en la ocasión.

Emoción

“Recibí hoy con mucha emoción, satisfacción y orgullo este homenaje, que es un reconocimiento, no solamente a mi carrera como cineasta en general, a nivel internacional, sino que también a mi contribución específica que he hecho al cine en Paraguay durante más de tres décadas”, expresó el artista a El Mostrador.

“Por distintas razones, yendo y viniendo, he tenido vínculos con este país: artísticos, profesionales y también familiares. Tengo dos hijos de esta mezcla, de esta coproducción chileno-paraguaya”.

Finalmente, Vera celebró que “Miss Ameriguá” y “Mangaré, por amor al arte” ya son “películas referenciales que hablan de la memoria y de la historia, y de la identidad de Paraguay. Por lo tanto, me adentré profundamente en en la raíz misma de este país”.