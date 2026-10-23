De Cărtărescu a Zambra: nueve voces de la literatura llegan a Puerto de Ideas Valparaíso 2026

El Festival Puerto de Ideas Valparaíso 2026 -realizado junto a Coopeuch, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y la Universidad de Valparaíso- reunirá entre el 6 y el 8 de noviembre a destacadas voces de la literatura.

Entre ellas figuran el rumano Mircea Cărtărescu, los argentinos Agustina Bazterrica, Martín Kohan y Gonzalo Garcés, y los chilenos Alejandro Zambra, Alberto Fuguet, María José Ferrada y Ariel Florencia Richards.

Sus conferencias y conversaciones se suman a las más de 40 actividades del evento. El programa completo, inscripciones y venta de entradas están disponibles en festivales.puertodeideas.cl: entrada general $2.000 y gratuita para estudiantes con acreditación TNE.

Cărtărescu: cuando la realidad no basta

El escritor rumano Mircea Cărtărescu, uno de los novelistas europeos más singulares de nuestro tiempo y nombre recurrente en las quinielas del Nobel, protagonizará “La realidad como alucinación”, una conversación con su editor en español, Enrique Redel (Impedimenta), y su traductora, Marian Ochoa de Eribe (domingo 8, 12:30 horas, Aula Magna UV).

La conversación recorrerá una obra construida a partir de Bucarest como territorio mítico y del sueño como instrumento de conocimiento.

Con Cărtărescu respondiendo en rumano, Ochoa de Eribe traduciendo en vivo, y Redel entrevistando en español, la conversación reunirá todos los procesos que forman parte del libro publicado: autor, editor y traductora.

Una invitación a lo desconocido

El escritor argentino Gonzalo Garcés, autor de Los relatos bíblicos (Paidós, 2026), conversará con el filósofo italiano Pietro del Soldà en “Una invitación a lo desconocido: aventura y relato”, moderada por Elena Irarrázabal (domingo 8, 12:30 horas, Destino Valparaíso).

A partir de figuras como Abraham, Moisés y Jacob, Garcés indaga en el llamado a abandonar lo conocido por algo que aún no existe, y en una libertad que encuentra su forma en la ley y los límites.

Fuguet y sus padres literarios

El escritor y cineasta Alberto Fuguet dialogará con el ensayista Cristián Opazo en “Complejo paterno: Alberto Fuguet, lector del Boom” (sábado 7, 16:30 horas, Aula Magna UV).

Más allá de McOndo y de la proclamada muerte del realismo mágico, la conversación explorará la obsesión de Fuguet por los héroes del Boom: desde Mala onda como diario de un discípulo de José Donoso a Ushuaia: un destino melodramático, celebrada como una de las mejores novelas sobre Manuel Puig.

Afectos, cuerpo y escritura

La escritora Ariel Florencia Richards dialogará con la filósofa Paz López en “La ternura como fuerza transformadora”, una conversación sobre cómo los afectos pueden cambiar nuestras formas de estar en el mundo (sábado 7, 12:30 horas, Destino Valparaíso).

Ese mismo día entrevistará al paleoantropólogo español Juan Luis Arsuaga en “El misterio que somos”, un cruce entre ciencia y arte en torno a lo que sabemos, y lo que aún se nos escapa, del cuerpo humano (sábado 7, 18:30 horas, Aula Magna UV).

El valor de la duda

En tiempos de respuestas inmediatas y polarización, el escritor argentino Martín Kohan propone en “Sospechar de la certeza: el arte de no saber” pensar la incertidumbre no como una carencia, sino como una herramienta para interrogar aquello que creemos saber. Desde la literatura, el amor, la identidad y la política, conversará con Antonella Estévez sobre el valor de permanecer en una pregunta sin apresurarse a resolverla (sábado 7, 10:30 horas, Destino Valparaíso).

Alejandro Zambra: la infancia y el regreso

El escritor Alejandro Zambra, uno de los narradores chilenos más leídos y traducidos de su generación, participará en dos encuentros.

En “Distancia y lejanía” conversará con la escritora María José Ferrada sobre los recuerdos de sus días rebeldes y luminosos, y sobre la tentativa de la literatura de aproximarse a la infancia (sábado 7, 12:30 horas, Aula Magna UV); y, el domingo, a quince años de Formas de volver a casa y tras una década viviendo en México, propondrá en “Formas de volver a Chile: literatura y arraigo” una reflexión sobre qué significa volver y cómo la escritura puede ser una forma de habitar un lugar, en conversación con la actriz Blanca Lewin (domingo 8, 12:30 horas, Parque Cultural de Valparaíso).

Escribir lo intolerable

La escritora argentina Agustina Bazterrica, autora de Cadáver exquisito, novela que se ha convertido en un fenómeno literario, conversará con Alejandra Delgado en “Escribir lo intolerable” (sábado 7, 10:30 horas, Parque Cultural de Valparaíso). ¿Qué ocurre cuando una sociedad convierte el horror en norma? ¿Cómo narrar una escena escalofriante sin que pierda verosimilitud?

La autora abordará la violencia, el control sobre los cuerpos, la ética de la alimentación y el lugar central del lenguaje, capaz tanto de normalizar una realidad como de volver visibles los mecanismos que la sostienen.

Todos los detalles del festival, inscripciones y venta de entradas se encuentran disponibles en festivales.puertodeideas.cl.