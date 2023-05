Lanzamiento del libro “Succión” de Nicolás Poblete

La Cafebrería, Duble Almeyda 3541, Ñuñoa.

Martes 23 de mayo – 18:30 horas.

Después de su novela “Subterfugio”, Nicolás Poblete regresa con otra faceta de su versátil narrativa, privilegiando un tono de parodia y comicidad. A través de la teatral voz de su protagonista, Sarai, una desenfadada mujer que establece un diálogo con la fallecida “Niña hermosa”, Poblete denuncia un sinnúmero de prejuicios de la sociedad chilena. La novela será presentada por Alia Trabucco Terán.

En palabras de Lina Meruane, “lo que Nicolás Poblete urde en este libro es la posibilidad de superar la pérdida mediante la producción y la venta, el consumo y la acumulación”. Meruane agrega que “acaso lo más perturbador sea que la clase adinerada, a la que Sarai pertenece, está atravesada por los valores de una masculinidad que lo abarca todo: tanto los hombres como las mujeres (masculinas, desafectadas) congregan y dominan lo producido y lo reproducido, incluso la lactancia de los hijos y sus modos de succión. Nicolás Poblete extiende en estas páginas esa prosa aséptica y escéptica, a ratos desengañada, que caracteriza su obra tan deslumbrante como prolífica, tan incisiva en su abordaje de las cuestiones más complejas de nuestros tiempos”.

Nicolás Poblete Pardo es autor de las novelas Dos cuerpos, Réplicas, Nuestros desechos, No me ignores, En la isla, Cardumen, Si ellos vieran, Concepciones, Sinestesia, Dame pan y llámame perro y Subterfugio; de los volúmenes de relatos Frivolidades y Espectro familiar, y del poemario en inglés Swimming the witch. Poblete obtuvo su PhD en Literatura Hispanoamericana en Washington University in St. Louis y, además de hacer clases de literatura, es traductor y colaborador estable del diario “Cine y literatura”, de la revista cultural “La Panera” y de la publicación valenciana “Ucrònica”. @siellosvieran

