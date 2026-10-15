Fother Muckers presenta “Así se hace”, su esperado regreso en Teatro Coliseo

Fother Muckers presenta el disco “Así se hace”

Sábado 17 de octubre en Teatro Coliseo a las 21:00 horas

La espera se termina. Fother Muckers presenta su nuevo disco este sábado 17 de octubre en Teatro Coliseo a las 21:00 horas para presentar Así se hace, su nueva propuesta.

Luego de un hiatus creativo de 16 años –desde el estreno de El paisaje salvaje–, la agrupación compuesta por Cristóbal Briceño, Martín Del Real, Héctor Muñoz, Gonzálo Núñez, y Simón Sánchez se hace presente en un espectáculo que cuenta con la banda Fonosida de invitados. Una oportunidad para escuchar la fuerza que trae de regreso a una de las bandas insignes de la escena de rock independiente de nuestro país.

La presentación en Santiago será parte de una gira que continuará el 24 de octubre en Havana Club de Concepción y el 30 de octubre en Trotamundos de Valparaíso.

Las últimas entradas para el concierto en Teatro Coliseo se encuentran disponibles a través de Punto Ticket.