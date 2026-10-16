Homenaje a Luz Jiménez en el Festival de Cine Miradas Mayores en San Felipe

20 y el 24 de octubre en el Liceo Dr. Roberto Humeres de San Felipe

martes 20 de octubre, a las 17:00 horas homenaje a la actriz Luz Jiménez Ormeño

Cinco jornadas de cine, memoria y encuentro con el público marcarán la segunda edición del Festival de Cine Miradas Mayores, que se desarrollará entre el 20 y el 24 de octubre en el Liceo Dr. Roberto Humeres de San Felipe, con entrada liberada y actividades abiertas a todo público.

La inauguración se realizará el martes 20 de octubre, a las 17:00 horas, con un homenaje a la actriz Luz Jiménez Ormeño, en reconocimiento a su trayectoria y aporte al cine, el teatro y la televisión chilena. La jornada continuará con la exhibición de Los años salvajes, película dirigida por Andrés Nazarala, quien participará en un conversatorio con el público.

El largometraje narra la historia de Ricky Palace, un cantante de 65 años que sobrevive interpretando sus antiguos éxitos en un bar de Valparaíso. Cuando el local cierra y un obituario lo da por muerto por error, decide enfrentarse a una estrella internacional que se ha apropiado de una canción que grabó durante su juventud.

Entre las muestras destacadas de la programación se encuentra la dedicada a la cineasta chilena Maite Alberdi, que contempla la exhibición de La once, El agente topo y La memoria infinita. A ello se suman aquellas que ponen en valor el cine nacional y sus distintas generaciones de intérpretes.

En esa línea, el festival ofrecerá exhibiciones en 35 mm con las películas Valparaíso mi amor y Sub Terra, como parte de una muestra dedicada a recuperar la experiencia de la proyección en formato fílmico. A estas funciones se suma el ciclo Protagonistas Mayores del Cine Chileno, que contempla La nave del olvido, La corazonada y Desastres naturales.

La cartelera incluye, además, la película brasileña El sendero azul y el ciclo Miradas del Cine Chileno, con el documental La fabulosa máquina de cosechar oro, que cuenta la historia de Toto, un recolector de oro de Tierra del Fuego y la proyección de Coronación, en un homenaje póstumo al actor Julio Jung.

Otro de los ejes del encuentro será la Competencia Miradas Mayores, que reunirá once cortometrajes iberoamericanos en torno a las distintas experiencias y representaciones de las personas mayores. La selección contempla obras provenientes de Chile, Argentina, Colombia, Brasil y España.

El jurado estará integrado por Paulina Urrutia, Paula Rodríguez y Fernando Lavanderos. Sobre la propuesta del certamen, la actriz Paulina Urrutia destacó la combinación de cine clásico, obras contemporáneas y relatos protagonizados por personas mayores.

El festival celebrará su ceremonia de premiación el sábado 24 de octubre, a las 17:00 horas, y finalizará sus actividades a las 18:00 horas con la exhibición de Me rompiste el corazón, protagonizada por Daniel Muñoz, Gustavo Becerra y Carmen Gloria Bresky.

Tras su paso por San Felipe, el festival contempla extensiones en La Ligua, Nogales, Putaendo, El Quisco, Combarbalá y Los Vilos, ampliando el acceso a su programación en distintos territorios con funciones exclusivas de cine chileno.

En su primera edición, realizada en 2023, el Festival de Cine Miradas Mayores se posicionó como el primer festival de cine para personas mayores en Chile, recorriendo durante cuatro meses las comunas de La Ligua, Petorca (Chincolco), Cabildo, Putaendo, Catemu y Panquehue. Entre sus hitos destacó el homenaje a la actriz Consuelo Holzapfel, en el marco de los 20 años de la película Sub Terra.