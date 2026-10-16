La filosofía, protagonista en Puerto de Ideas Valparaíso 2026

Festival Puerto de Ideas Valparaíso 2026 entre el 6 y el 8 de noviembre

Entrada general $2.000 y gratuita para estudiantes con acreditación TNE

Detalles del festival, inscripciones y venta de entradas se encuentran disponibles en festivales.puertodeideas.cl.

El Festival Puerto de Ideas Valparaíso 2026 reunirá entre el 6 y el 8 de noviembre a destacadas voces de la filosofía contemporánea, entre ellas el belga Pascal Chabot, el italiano Pietro del Soldà, el francés Éric Sadin y las chilenas Paz López y Trinidad Silva. Sus conferencias y conversaciones se suman a las más de 40 actividades del evento.

El filósofo belga Pascal Chabot, cuyo trabajo indaga en las transformaciones que la tecnología produce en nuestras vidas, presentará “¿Qué buscamos cuando buscamos sentido?” (sábado 7, 10:30 horas, Centro de Extensión Duoc UC). Cada vez que consultamos una pantalla, sostiene Chabot, nos conectamos a una suerte de “supraconsciente” digital que está modificando nuestra relación con el sentido. De allí surgen algunas de las “digitosis” contemporáneas: el burnout, la ecoansiedad o la creciente rivalidad con la inteligencia artificial. ¿Cómo encontrar sentido en un mundo atravesado por estas nuevas formas de malestar?

La inteligencia del cuerpo

¿Qué pueden decirnos los griegos antiguos sobre la inteligencia en tiempos de inteligencia artificial? La filósofa Trinidad Silva, especialista en filosofía antigua, propone volver a los textos clásicos para recuperar otra manera de entenderla: la astucia, una inteligencia práctica, corporal y compartida por hombres, animales y dioses. En “La inteligencia del cuerpo”, Silva conversará con el historiador Pablo Aravena sobre esta forma de inteligencia que se distancia del nous, el logos y la dianoia, conceptos que han dominado nuestra manera de pensar la razón y el conocimiento (sábado 7, 16:30 horas, Destino Valparaíso).

Una invitación a la aventura

El filósofo italiano Pietro del Soldà, cuyo trabajo establece un diálogo permanente entre los clásicos y las preguntas del presente, participará en “Apología de la aventura”, donde reflexionará sobre la posibilidad de vivir sin encerrarnos en una coraza defensiva frente a los desafíos que nos presenta el destino, y sobre el lugar que todavía puede ocupar la aventura en nuestras vidas (sábado 7, 18:30 horas, Centro de Extensión Duoc UC). También dialogará con el escritor argentino Gonzalo Garcés en “Una invitación a lo desconocido”, una conversación sobre el impulso de abandonar lo conocido y exponerse a aquello que no podemos controlar (domingo 8, 12:30 horas, Destino Valparaíso).

Inteligencia artificial: un cambio civilizatorio

El filósofo francés Éric Sadin, una de las principales voces críticas sobre el impacto social y político de las tecnologías digitales, presentará “IA generativas: un terremoto social, cultural y civilizatorio” (domingo 8, 12:30 horas, Centro de Extensión Duoc UC). Para Sadin, el lanzamiento de ChatGPT en 2022 marcó un umbral inédito: comenzamos a delegar en sistemas tecnológicos facultades que hasta ahora considerábamos profundamente humanas, como producir lenguaje e imágenes, interpretar el mundo y elaborar ideas. Su conferencia abordará las consecuencias de este cambio y una pregunta fundamental: ¿qué ocurre cuando la tecnología deja de ser solo una herramienta y comienza también a producir los discursos que influyen en nuestra comprensión de la realidad?

La ternura como fuerza transformadora

La filósofa Paz López, autora del ensayo Pánico y ternura (Lumen, 2025), dialogará con la escritora Ariel Florencia Richards en “La ternura como fuerza transformadora”, sobre cómo los afectos pueden cambiar nuestras formas de estar en el mundo. A partir de las tensiones entre pánico y ternura, vulnerabilidad y fuerza, cuidado y autonomía, ambas indagarán si la ternura puede ser una forma de resistencia, pero también una forma de conocimiento y de transformación (sábado 7, 12:30 horas, Destino Valparaíso).

El programa completo, inscripciones y venta de entradas están disponibles en festivales.puertodeideas.cl: entrada general $2.000 y gratuita para estudiantes con acreditación TNE.

Todos los detalles del festival, inscripciones y venta de entradas se encuentran disponibles en festivales.puertodeideas.cl.