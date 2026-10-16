Matucana 100 celebra sus 25 años con la exposición “Odisea del Espacio” [1908-2026]

Exposición ODISEA DEL ESPACIO. Arte chileno 1908–2026 25 años de Matucana 100

27 de octubre de 2026 al 24 de enero de 2027 Centro Cultural Matucana 100

Santiago de Chile Av. Matucana 100 / Metro Quinta Normal / Metro Estación Central

Martes a Domingo de 10:00 a 20:00 horas

Entrada Liberada

Pintura, escultura, fotografía, instalación, video, archivo, poesía y acciones de arte serán parte de la exposición Odisea del Espacio, que estará desde el 27 de octubre del 2026 al 24 de enero de 2027 en M100. La muestra, que se inserta en la celebración de los 25 años del Centro Cultural, hará un recorrido -en cuatro capítulos- que vincula distintas generaciones y procedencias, sin respetar una secuencia cronológica.

La exposición, curada por el artista Camilo Yáñez, aborda las historias de América Latina, el territorio y sus próceres, la vida cotidiana y la construcción social, la violencia política, el lenguaje y la comunidad como ámbitos desde los cuales los artistas han pensado, experimentado e interrogado el país y sus imaginarios. La muestra reúne a 61 autores, artistas visuales, fotógrafos y poetas, y articula un recorrido de 118 años de arte chileno, estableciendo cruces entre distintas generaciones, lenguajes y momentos históricos.

La exposición amplía ese eje hacia 1908, fecha de construcción del actual Galpón de Artes Visuales, y lo extiende hasta 2026. El arco 1908–1968–2001–2026 reúne cuatro momentos de naturaleza distinta: la arquitectura industrial que antecede al centro cultural; una visión moderna del porvenir; el nacimiento institucional de Matucana 100; y el punto desde el cual hoy se revisan esas capas. Más que convertirlas en hitos sucesivos, la curaduría las hace operar simultáneamente, de modo que edificio, institución, obras y contexto histórico puedan leerse unos a través de otros.

Artistas participantes: Nemesio Antúnez, Carlos Altamirano, Gracia Barrios, José Balmes, Francisca Benítez, Mónica Bengoa, Carlos Bogni, Bororo, Jorge Brantmayer, Francisco Brugnoli, C.A.D.A. (Colectivo de Acciones de Arte), Víctor Hugo Codocedo, Marcela Correa, Juan Dávila, Gonzalo Díaz, Eugenio Dittborn, Juan Downey, Arturo Duclos (La Escuela de Santiago), Virginia Errázuriz, Francisca García + Mario Navarro, Juan Francisco González, Catalina González, Nury González, Josefina Guilisasti, Katerina Gutiérrez, Álvaro Hoppe, Patricia Israel, Peter Kroeger, Juan Pablo Langlois, Pablo Langlois, Carlos Leppe, Pedro Lira, Denise Lira-Ratinoff, Joaquín Luzoro, Diego Maquieira, Félix Maruenda, Roberto Matta, Catalina Mena U., Nautilus (Arturo Torres + Jorge Christie), Iván Navarro, Álvaro Oyarzún, Henriette Petit, Osvaldo Peña, Alberto Pérez, Claudio Pérez, Sebastián Preece, Caterina Purdy, Pablo Rivera, Lotty Rosenfeld, Demian Schopf, Jorge Tacla, Antonia Taulis / Mercvria, Manuel Torres, Bruna Truffa, Alberto Valenzuela Llanos, Claudia Vásquez, Cecilia Vicuña, Alicia Villarreal, Ricardo Yrarrázabal y Las Yeguas del Apocalipsis.