Obra “Informe para nadie” en GAM

Edificio B, piso 2, Sala N1, Centro Cultural Gabriela Mistral, Alameda 227, Metro UC.



Jueves a sábado – 20:00 horas. Domingo: 19:00 horas.

Hasta el 25 de octubre.

“Informe para nadie” es una de las últimas obras de Juan Radrigán y llegó a escena de la mano de la compañía Presente Continuo Teatro, protagonizada por Lorena Capetillo, Eduardo Herrera y Giordano Rossi, y bajo la dirección de Ismael Castellón.

Presentada a diez años de la muerte de Juan Radrigán (1937–2016), figura fundamental de la dramaturgia chilena, la obra condensa varias de las preocupaciones de Radrigán: el devenir de la humanidad, la marginalidad, la ética y la posibilidad —o imposibilidad— de un futuro.

El argumento se sitúa en un periodo posterior a una hecatombe mundial, momento en el que solo quedan tres sobrevivientes: Isidro, Eloísa y Martín, quienes se encuentran refugiados bajo un manzano. Mediante una evidente evocación del árbol del Edén, el fruto es, además, su única fuente de alimento. No obstante, no se trata solo de sobrevivir, sino de decidir si deberían volver a reproducir la humanidad o no; es decir si ¿Vale la pena seguir? ¿Es posible construir una humanidad diferente? ¿Puede existir un nuevo comienzo sin repetir la historia?

La discusión sobre reproducir o no a la especie introduce inevitablemente una cuestión sobre quién decide sobre la reproducción. Eloísa no es simplemente “la mujer que sobrevive al apocalipsis”. Su posición dentro del conflicto permite leer la obra desde las relaciones de poder entre hombres y mujeres, el deseo, el cuerpo y la reproducción.

Los últimos seres humanos de Radrigán no son héroes ni épicos: son personas vulnerables, deterioradas, atravesadas por el cansancio, los conflictos, el deseo, la frustración y el absurdo, representando los restos morales, afectivos e ideológicos de una humanidad que no consiguió transformar su propia historia.

En un presente marcado por la incertidumbre, el caos y el avance de discursos de odio se retorna a una pregunta que excede el escenario: ¿qué hacemos con el mundo que hemos heredado y qué humanidad queremos (y podemos) construir?

Ficha técnica:

Dramaturgia: Juan Radrigán | Dirección: Ismael Castellón | Producción ejecutiva: María Luisa Castillo | Elenco: Lorena Capetillo, Eduardo Herrera, Giordano Rossi | Diseño integral: César Toro | Música y diseño sonoro: Guillermo Ugalde | Fotografía: Catalina Córdova | Producción: Presente Continuo Teatro / Patio Trasero Producciones