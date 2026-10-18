Lanzamiento de fotolibro sobre la historia ambiental detrás de la zona de sacrificio de Ventanas

Lanzamiento En el brillo de la arena , de Tarix Sepúlveda

La Inquieta Librería, Ramón Carnicer 65, Providencia)

Viernes 23 de octubre a las 19:00hrs

La artista visual Tarix Sepúlveda presenta en Santiago su primer fotolibro, “En el brillo de la arena”, que recopila cinco años de investigación sobre la transformación social y ambiental de Ventanas, en la Región de Valparaíso. A través del cruce entre archivo familiar, registros personales y material periodístico de los años 60, la autora reconstruye visualmente cómo este antiguo balneario fue convertido en un enclave industrial y, posteriormente, en una de las zonas más afectadas por la contaminación en Chile.

La obra propone una lectura íntima del territorio: fotografías de veranos familiares, playas hoy contaminadas, casas construidas por abuelos y padres, y vestigios de una vida cotidiana atravesada por la presencia de chimeneas, varamientos de carbón y derrames que se repetían año tras año. Este material dialoga con capturas de noticias, textos y una edición cuidadosamente desarrollada con la guía de la curadora japonesa Yumi Goto, durante una residencia artística en Tokio, y un proceso de edición y curaduría junto al equipo de Letargo Editorial, dándole una nueva perspectiva al fotolibro.

La publicación no solo expone un problema ambiental, sino que también aborda la dimensión afectiva de habitar un territorio marcado por el extractivismo. En palabras de la autora, estudiar su archivo familiar fue “un ejercicio de memoria para comprender de dónde viene mi identidad y cómo se transforma un lugar cuando su historia queda intervenida por decisiones económicas y políticas que no se pueden revertir”.

El lanzamiento en la Región Metropolitana contempla una conversación con la autora y venta del fotolibro en La Inquieta Librería (Ramón Carnicer 65, Providencia), el viernes 23 de octubre a las 19:00hrs. Con esta publicación, Tarix Sepúlveda invita a reflexionar sobre cómo los archivos personales pueden convertirse en herramientas de resistencia, memoria y denuncia frente a las transformaciones ambientales que enfrentan las comunidades del país.