III Feria del Libro de El Quisco

Centro Cultural Camilo Mori, Av. Isidoro Dubournais 2021, El Quisco.



Sábado 24 y domingo 25 de octubre – 11:00 a las 20:00 horas.

La comuna se prepara para vivir una gran fiesta cultural, donde diversas expresiones de las artes dialogan en torno a la creación literaria. En esta tercera edición, el evento estará dedicado al célebre Premio Nacional de Literatura (1957) Manuel Rojas, autor de obras fundamentales como “El vaso de leche” (1926), “Lanchas en la bahía” (1932) o su obra cumbre “Hijo de ladrón” (1951).

El alcalde José Jofré Bustos de la I. Municipalidad de El Quisco, a través de la Unidad de Cultura, invita a toda la comunidad y visitantes de la provincia a sumergirse en la III Feria del Libro de El Quisco. La cita ofrecerá dos jornadas dedicadas al fomento lector, la identidad local y las artes integradas.

Este año, la feria tendrá un fuerte sello identitario al rendir homenaje al escritor Manuel Rojas, quien habitó la comuna de El Quisco entre los años 1945 y 1973. En estas tierras construyó su casa y creó un refugio costero, donde pasaría largos periodos junto a sus tres hijos. Es aquí donde se inspiró frente al mar y la caleta de pescadores para escribir parte de su valiosa obra, con su pluma realista, sencilla y honesta, retrató la vida de los más humildes, el valor de la solidaridad y la búsqueda de la dignidad humana, convirtiéndose en uno de los autores más influyentes de la literatura chilena del siglo XX, razones por las cuales se busca rescatar este vínculo histórico.

El evento literario más importante de la comuna reunirá a destacados autores de la provincia de San Antonio y la Región de Valparaíso, lanzamientos de libros, exposiciones, talleres interactivos, obras de teatro, editoriales, librerías y mucho más. En el cierre de cada jornada, el público asistente podrá disfrutar de extraordinarios cantautores nacionales como Tata Barahona junto a La Mena y Eduardo Gatti.

La III Feria del Libro de El Quisco se alza como el panorama ideal para el encuentro de la comunidad con sus raíces literarias y sus artistas. La invitación es abierta y gratuita a recorrer y participar de las actividades programadas, a descubrir nuevas lecturas y mantener vivo el legado del eterno vecino quisqueño que nos enseñó el valor de los vínculos humanos.

A continuación, se detalla la variada parrilla programática por actividades:

Hitos Literarios y Conversatorios Centrales

Homenaje a Manuel Rojas: El sábado a las 16:00 horas se realizará el conversatorio central sobre la vida y obra del autor, encabezado por su nieto Daniel Muñoz Rojas, representantes de la Fundación Manuel Rojas y el ilustrador Cristian Morales quien adaptó dos de sus novelas a formato gráfico.

El sábado a las 16:00 horas se realizará el conversatorio central sobre la vida y obra del autor, encabezado por su nieto Daniel Muñoz Rojas, representantes de la Fundación Manuel Rojas y el ilustrador Cristian Morales quien adaptó dos de sus novelas a formato gráfico. Encuentro Regional: El domingo a las 13:00 horas se desarrollará el conversatorio sobre las perspectivas del XII Congreso Sur, Litoral de Los Poetas, de la mano de Mauricio Morales, representante del Movimiento Cultural Sur (MCSUR Chile, El Convento).

El domingo a las 13:00 horas se desarrollará el conversatorio sobre las perspectivas del XII Congreso Sur, Litoral de Los Poetas, de la mano de Mauricio Morales, representante del Movimiento Cultural Sur (MCSUR Chile, El Convento). Exposición Fundación Manuel Rojas: “Una Oscura y Radiante Vida”, durante las dos jornadas.

“Una Oscura y Radiante Vida”, durante las dos jornadas. Exposición : “Encuentro en la mar – Trawün l’avken’ mew”, del colectivo Trauken.

: “Encuentro en la mar – Trawün l’avken’ mew”, del colectivo Trauken. Exposición de Cianotipia: “Luz y Sombra, la Dualidad y la Huella”, del colectivo jóvenes de la Aldea Raúl Silva Henríquez.

Lanzamientos de Libros y Bloques de Escritores

Investigación y Patrimonio: El antropólogo Luis Morales Pichunante, presentará su obra Magia Narrativa con Cuentacuentos“Pueblos Originarios un enigma en el Litoral Central” (Sábado, 13:30 h).

El antropólogo Luis Morales Pichunante, presentará su obra Magia Narrativa con Cuentacuentos“Pueblos Originarios un enigma en el Litoral Central” (Sábado, 13:30 h). Lanzamiento (Sábado): Se presentará el libro “Que los Hombres entierren a sus casas” de la poeta Cubana Damaris Calderón (Sábado, 17:30 h).

Se presentará el libro “Que los Hombres entierren a sus casas” de la poeta Cubana Damaris Calderón (Sábado, 17:30 h). Lanzamiento (Domingo): A las 13:30 horas se presentará el libro “ITZPAPÁLOTL Poesía de Obsidiana”de Luna Moreno y a las 16:00 horas se presentará el poemario “Leve” de la autora Daniela Pinto.

A las 13:30 horas se presentará el libro “ITZPAPÁLOTL Poesía de Obsidiana”de Luna Moreno y a las 16:00 horas se presentará el poemario “Leve” de la autora Daniela Pinto. Vitrina para Autores de la Provincia: A través de la Sociedad de Escritores de Chile (SECH Litoral) y los bloques literarios participarán destacados autores de la provincia:

Dinorah Rodríguez García (San Sebastián), Dalia Bascuñán (Algarrobo), Claudia Carvajal Guerra (Cartagena), Alejandro Ayala Polanco (El Quisco), Antonio Duarte Vilches (San Antonio), Óscar Rojas “El Poeta Perdido”(Cartagena), Atena Rodó (Valparaíso), Matías Morales (Cartagena), Constanza Lara (El Quisco), Sebastián Espinoza (Algarrobo), Rosa Emilia Alcayaga (Valparaíso), Gonzalo Pizarro (Isla Negra) y Alicia Salinas (El Quisco).

Actividades para Infancias y Teatro Familiar

Teatro Lambe-Lambe Continuo: Durante ambas jornadas (de 12:00 a 15:00 h), el público podrá disfrutar en formato miniatura de dos grandes obras en cajas misteriosas: “Avistamiento Fantástico”, de la creadora Javiera Aguayo Rubio, y “El Mito de Kree y Kreen”, de Thamaggi Álvarez.

Durante ambas jornadas (de 12:00 a 15:00 h), el público podrá disfrutar en formato miniatura de dos grandes obras en cajas misteriosas: “Avistamiento Fantástico”, de la creadora Javiera Aguayo Rubio, y “El Mito de Kree y Kreen”, de Thamaggi Álvarez. Homenaje Escolar: El sábado (11:30 h) se presentará el tradicional Recital Poético Infantil de la Escuela Pablo Neruda, una tradición de más de 30 años en la comuna donde alumnos recitan en honor al poeta chileno.

El sábado (11:30 h) se presentará el tradicional Recital Poético Infantil de la Escuela Pablo Neruda, una tradición de más de 30 años en la comuna donde alumnos recitan en honor al poeta chileno. Artes Escénicas: La compañía Wayra Teatro presentará “El Libro Mágico de la Abuela”, una adaptación del cuento “El Vaso de Leche” de Manuel Rojas. El domingo (11:30 h), la compañía Telón de Mil Colores,subirá al escenario con otra obra inspirada en el autor, “La aventura de Mr. Jaiba”.

La compañía Wayra Teatro presentará “El Libro Mágico de la Abuela”, una adaptación del cuento “El Vaso de Leche” de Manuel Rojas. El domingo (11:30 h), la compañía Telón de Mil Colores,subirá al escenario con otra obra inspirada en el autor, “La aventura de Mr. Jaiba”.

Fomento Lector con Identidad: Se presentará la novela infantil “Juan de las Olas” de la autora Susan Berroeta Garay, junto a la Editorial Pluma y Mente (Domingo, 12:30 h).

Magia Narrativa con Cuentacuentos a cargo del Museo Vicente Huidobro con

a cargo del Museo Vicente Huidobro con “¿Qué tienes en la mente Vicente? (Sábado, 15:00 h) y la Sociedad Tolkien Chile con su cuento interactivo “La Travesía del Guardián de la Espada” (Domingo, 15:30 h).



Ludoteca espacio de encuentro interactivo para jugar y aprender por la Biblioteca Municipal de El Quisco Carlos Condell. (Sábado 11:30-13:30) (Domingo 16:00-18:00)

Talleres Abiertos y Espacios Creativos

Taller Infantil “Sombras que Cuentan” (Sábado, 13:00 h): Dictado por Verónica Pino, invita a niños desde los 5 años a explorar la narración oral, siluetas y proyección con linternas para vivir un cuento hecho por ellos mismos.

(Sábado, 13:00 h): Dictado por Verónica Pino, invita a niños desde los 5 años a explorar la narración oral, siluetas y proyección con linternas para vivir un cuento hecho por ellos mismos. Taller Infantil “Danza y Juegos Poéticos” (Domingo, 13:00 h): Dictado por Simona Lanza, invita a las infancias a sumergirse en un estado poético donde la imaginación y el cuerpo transforman la manera de mirar el mundo.

(Domingo, 13:00 h): Dictado por Simona Lanza, invita a las infancias a sumergirse en un estado poético donde la imaginación y el cuerpo transforman la manera de mirar el mundo. Taller “Escritura Bordada” (Sábado, 16:30 h): Espacio de reflexión en torno al oficio textil como lenguaje. Los participantes aprenderán puntos básicos de bordado para plasmar conceptos o frases significativas basados en poemas, dictado por María Jesús Gallastegui.

(Sábado, 16:30 h): Espacio de reflexión en torno al oficio textil como lenguaje. Los participantes aprenderán puntos básicos de bordado para plasmar conceptos o frases significativas basados en poemas, dictado por María Jesús Gallastegui. Taller “Encuadernación Artesanal” (Domingo, 16:00 h): Taller práctico en formato Tapa Dura, dictado por Daniela León.

Experiencias Comunitarias e Intervenciones Artísticas

Picnic Literario: Las y los escritores participan de una declamación comunitaria con acompañamiento musical en un espacio público de El Quisco (costado de la Municipalidad). El área verde se acondicionará con mantas y cojines para dar vida a un íntimo Picnic Literario (Miércoles 21, 13:00 h).

Las y los escritores participan de una declamación comunitaria con acompañamiento musical en un espacio público de El Quisco (costado de la Municipalidad). El área verde se acondicionará con mantas y cojines para dar vida a un íntimo Picnic Literario (Miércoles 21, 13:00 h). Artes Visuales: El espacio ferial contará con una intervención en vivo dedicada a las artes plásticas bajo la temática “Pintando Paisajes Poéticos/Narrativos”, donde se realizarán obras libres en homenaje al escritor Manuel Rojas.

El espacio ferial contará con una intervención en vivo dedicada a las artes plásticas bajo la temática “Pintando Paisajes Poéticos/Narrativos”, donde se realizarán obras libres en homenaje al escritor Manuel Rojas. Cine y Audiovisual: El sábado a las 12:00 horas se proyectará el cortometraje “Cuando se espera el sueño”, seguido de un conversatorio íntimo con su director, Pablo Vial. El Domingo habrá función rotativa de audio cuento, junto con imágenes de Manuel Rojas.

El sábado a las 12:00 horas se proyectará el cortometraje “Cuando se espera el sueño”, seguido de un conversatorio íntimo con su director, Pablo Vial. El Domingo habrá función rotativa de audio cuento, junto con imágenes de Manuel Rojas.

Grandes Artistas Musicales

Cierre del Sábado (18:30 h): El escenario se encenderá con la música de Tata Barahona junto a La Mena.

Más temprano (16:30 h) se presentan con Canto Campesino, Canto a Lo Poeta y Poesía en Decimas, Magaly Valdivia, Emma Madariaga y Gemmita Alvarez.

Clausura del Domingo (18:00 h): La feria bajará el telón con un concierto íntimo del cantautor nacional Eduardo Gatti, antecedido por la presentación del compositor en guitarra Tito Guzmán con su “Paisaje Sonoro”, (17:00 h)