Lanzamiento de “Electrónica Chilena Vol. 2: Tierras Raras”

Galería CIMA, Merced 22, Piso 11, Santiago.



Viernes 20 de noviembre – 18:00 horas.

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El segundo volumen en vinilo de Rauversion reúne a Leonino (Jorge González), Dandy Jack, Dinky, Kamila Govorcin y Nel (Cristian Vogel), entre otros nombres, bajo la curatoría de Miguel Conejeros (F600). El lanzamiento será con una escucha del disco y una fiesta con DJs y productores de lujo para animar la velada.

Un elenco de primer nivel, distintas generaciones y una búsqueda compartida, explorar la diversidad y la extrañeza de la música electrónica hecha por artistas chilenos. Esa es la propuesta de Electrónica Chilena Vol. 2: Tierras Raras, el esperado nuevo compilado en vinilo de Rauversion.

La selección reúne a Leonino (Jorge González), Dandy Jack, Dinky, Valesuchi, Kamila Govorcin, Hitch.93, Nel (Cristian Vogel), Daniel Klauser y Lorelei. El encuentro entre figuras de amplia trayectoria, nombres consolidados y nuevas sensibilidades da forma a un recopilación que recorre distintas órbitas de la electrónica chilena, conectando músicas y experiencias que se desarrollan tanto en el país como fuera de él.

Un mapa que sigue creciendo

Publicado en 2024, Electrónica Chilena Vol. 1 abrió este proyecto de mapeo con una invitación particular: «música de baile para Introvertidos». Con artistas como Chica Paula, Pier Bucci, Imaabs, Mente3000 y Syen, aquella primera entrega propuso una escucha introspectiva y diversa, y agotó su primera edición en menos de seis meses.

Tierras Raras es la segunda parte de ese recorrido que Rauversion está construyendo: un mapa abierto de la música electrónica chilena, de su diversidad, sus conexiones y su extrañeza. Cada volumen suma nuevas coordenadas a una escena que cambia constantemente y cuya riqueza se encuentra también en aquello que escapa a las etiquetas.

La continuidad tiene un oído común: Miguel Conejeros (Fiat600), responsable de la curatoría de ambas entregas. En este segundo volumen, su selección vuelve a privilegiar la identidad autoral, la experimentación y el cruce generacional. Su trabajo encuentra afinidades entre propuestas distintas y las articula en un recorrido que permite escuchar tanto sus puntos de encuentro como la singularidad de cada una.

El espíritu de Tierras Raras

Las tierras raras, además de ser minerales de valor geopolítico, evocan aquí territorios fértiles y fuera de norma. Lugares donde brotan poéticas singulares, músicas que crecen desde los márgenes y señales que atraviesan generaciones y distancias.

Ese espíritu recorre el disco. La comunidad electrónica chilena ha desarrollado sus propios circuitos a través de búsquedas personales, colaboraciones y conexiones subterráneas. Tierras Raras recoge parte de esa conversación y la inscribe en los surcos del vinilo: un objeto para escuchar, conservar y volver a descubrir.

Frente a la velocidad de las plataformas y los hábitos que impone la economía de la atención, el proyecto invita a darle tiempo a la música, a escuchar con el cuerpo y con curiosidad. Esta apuesta se extiende a Rauversion, una plataforma de música de código abierto diseñada para facilitar la creación de comunidades y fortalecer escenas independientes. Integra streaming, venta de música, marketplace, publicaciones editoriales y herramientas para organizar eventos y vender entradas, ofreciendo a artistas, sellos y gestores un espacio para compartir sus obras, comercializarlas y construir sus propios circuitos.

Electrónica Chilena Vol. 2: Tierras Raras — Lista de temas

Lado A

A1. Dinky — Santiago Times

A2. Leonino — Mira que rico suena ehto

A3. Valesuchi — Las Venas

A4. Hitch 93 — Dubwase

Lado B

B1. Nel — Ojos de Lujo

B2. Dandy Jack — Bazooka Baby

B3. Kamila Govorcin — Date cuenta

B4. Daniel Klauser — Ethernal Rythm

B5. Lorelei — Sigue el Río