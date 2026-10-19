Obra “¿Sueñan las mujeres en uniforme con artefactos explosivos?” en Teatro SIDARTE

22 y el 31 de octubre a las 19:30 hrs. en Teatro SIDARTE

La nueva creación de Proyecto No-Oficial se presentará entre el 22 y el 31 de octubre a las 19:30 hrs. en Teatro SIDARTE, con una propuesta que cruza comedia negra, absurdo y tensión política para observar cómo palabras como libertad, patria, pueblo y rebeldía pueden ser apropiadas por discursos opuestos hasta adquirir sentidos completamente distintos.

¿A quién pertenece hoy la palabra libertad? Esa es una de las preguntas que atraviesa el nuevo montaje de Proyecto No-Oficial. Una bomba explota en el único banco de un pequeño y tranquilo pueblo en medio del campo chileno y, mientras los guardias de seguridad intentan reconstruir los hechos, el atentado comienza a dividir a sus habitantes. Lo que para algunos representa una amenaza, para otros puede convertirse en un acto de amor, resistencia o defensa. Poco a poco aparecen nuevas comunidades, enemigos, identidades y relatos que hacen cada vez más difícil responder una pregunta aparentemente sencilla: de qué lado del pueblo está cada uno.

No es casual que al mismo tiempo circulen libros como ¿La rebeldía se volvió de derecha?, de Pablo Stefanoni, o Los dueños de la libertad, de Soledad Vallejos. Desde lugares distintos, ambos textos ponen atención sobre algo que también inquieta al montaje: palabras, gestos y formas de rebeldía que alguna vez parecieron pertenecer con mayor claridad a tradiciones políticas de izquierda hoy reaparecen en discursos muy diferentes. Quizás valga la pena detenerse en esa coincidencia y preguntarse por qué tantas personas están pensando, al mismo tiempo, quién puede llamarse rebelde, quién puede hablar de libertad y quién tiene derecho a invocar al pueblo o a la patria.

La obra aparece en un presente marcado por la polarización política, el debilitamiento de las posiciones de centro, el resurgimiento de tonos beligerantes y una creciente dificultad para encontrar un lenguaje común entre posiciones enfrentadas. La guerra, las fronteras, la seguridad, la revolución y la defensa de determinadas formas de vida vuelven a instalarse con fuerza en el debate público.

Desde el humor, la exageración y el absurdo, la obra construye un pueblo donde los discursos políticos comienzan a mezclarse con los afectos, el deseo y la necesidad de pertenecer. La violencia puede entonces revestirse de ideales, relatos e identidades que permiten justificar desde lugares completamente distintos. En medio de esa confusión, patria, libertad y rebeldía parecen cambiar constantemente de dueño.

Tras estrenar Pampa durante el primer semestre de 2026, Proyecto No-Oficial continúa desarrollando una línea de creación que observa mundos atravesados por distintas formas de violencia desde la comedia negra y el absurdo.

La dramaturgia es de Xaviera Vera, quien comparte la dirección con Patricio Poblete. El elenco está integrado por Carolina Palacios, Macarena Araya, Sofia Rodríguez, Javiera Arenas, Matilde Mora y Rosario Álamos, mientras que el diseño integral está a cargo de Isidora González.

La temporada se realizará en el Teatro SIDARTE, Ernesto Pinto Lagarrigue 131, los días 22, 23, 24, 29, 30 y 31 de octubre a las 19:30 hrs. Los jueves tendrán un valor popular de $4.000, al igual que las entradas para estudiantes y tercera edad, mientras que la entrada general tendrá valores de $6.000 y $8.000 bajo el sistema “paga lo que puedas”.