Ciclo de encuentros Art Matanzas

Hotel Mar Blanco, Carlos Ibañez del Campo s/n, Matanzas.



12 de noviembre y 10 de diciembre.

Más información AQUÍ.

El arte contemporáneo, la música y la cultura serán protagonistas de Art Matanzas, una iniciativa que celebrará su primera edición entre octubre y diciembre en Hotel Mar Blanco, reuniendo a reconocidos creadores nacionales y talentos locales en tres jornadas que combinarán exposiciones, talleres, conversatorios y experiencias vinculadas al territorio.

En un entorno reconocido por su estrecha relación con el mar, la naturaleza y los deportes de viento, Art Matanzas invita a descubrir otras dimensiones de la identidad local a través de una programación que conecta la creación contemporánea con el paisaje, la cultura y la comunidad, enriqueciendo las experiencias que ofrece este destino a lo largo del año.

La programación contará con la participación de destacados exponentes de las artes visuales, quienes compartirán sus obras, experiencias y procesos creativos a través de actividades que buscan promover el diálogo y acercar distintas expresiones culturales a la comunidad.

“Queremos que Art Matanzas sea un espacio donde la creación dialogue con el territorio y su comunidad. Matanzas tiene una identidad muy especial, vinculada a su paisaje, su gente y su cultura, y creemos que estas instancias permiten enriquecer esa experiencia, generando oportunidades de intercambio entre creadores nacionales, talentos locales y quienes visitan la zona”, señala Pablo Núñez, director de Art Matanzas.

Jornadas para conectar creatividad y comunidad

El 12 de noviembre, la fotografía y la construcción de la imagen serán protagonistas de una segunda jornada encabezada por Leonardo Portus, quien realizará un taller de fotografía, una exposición de sus obras y una instancia de visionado de su trabajo. La fecha incluirá además una muestra colectiva con la participación de Carolina Brinck y Bárbara Gómez, entre otros talentos locales, y finalizará con una presentación musical.

El ciclo concluirá el 10 de diciembre, con una jornada protagonizada por Fab Ciraolo, que abrirá un espacio de participación para creadores locales mediante exposiciones y una intervención comunitaria.

Art Matanzas se desarrollará entre octubre y diciembre de 2026 en Hotel Mar Blanco, Matanzas. Los detalles de cada jornada estarán disponibles en las redes sociales @hotelmarblanco y @artmatanzas.