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Feria “Entre Libros” en barrio Lastarria CULTURA Crédito: Archivo

Feria “Entre Libros” en barrio Lastarria

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Por: El Mostrador Cultura

El Mostrador Fuente Preferida

Feria “Entre Libros” en barrio Lastarria

  • Casa O de Lastarria, Villavicencio 395, Santiago.
  • 28 de octubre al 4 de noviembre.

El evento incluye la exposición, venta, liberación y trueque de libros, revistas e ilustraciones.

Además habrá narraciones, poesía, música, talleres, presentaciones y actividades para niños.

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