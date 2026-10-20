CULTURA
Feria “Entre Libros” en barrio Lastarria
Feria “Entre Libros” en barrio Lastarria
- Casa O de Lastarria, Villavicencio 395, Santiago.
- 28 de octubre al 4 de noviembre.
El evento incluye la exposición, venta, liberación y trueque de libros, revistas e ilustraciones.
Además habrá narraciones, poesía, música, talleres, presentaciones y actividades para niños.
Inscríbete en el Newsletter Cultívate de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para contarte lo más interesante del mundo de la cultura, ciencia y tecnología.