Festival de Cine Felina en Región del Maule

Linares, Talca, Constitución, Parral, Pelluhue, Maule, Curepto, Colbún, Curicó, Villa Alegre y Molina.



21 al 24 de octubre.

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Doce años lleva el Festival Felina acercando el cine chileno a públicos de la Región del Maule. Este 2026, la iniciativa volverá a recorrer el territorio con una programación gratuita que llegará a 11 comunas durante octubre.

Las actividades comenzarán entre el 21 y el 24 de octubre con una programación abierta al público general. Las funciones serán gratuitas y se desarrollarán en Linares, Talca, Constitución, Parral, Pelluhue, Maule, Curepto, Colbún, Curicó, Villa Alegre y Molina.

Festival Felina 2026 es un proyecto financiado por el Fondo Audiovisual del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

“Este festival durante más de una década, ha contribuido a descentralizar el acceso al cine y fortalecer la circulación audiovisual en la Región del Maule. Como Ministerio valoramos que iniciativas como Festival Felina generen nuevos espacios de encuentro y amplíen oportunidades para que el talento audiovisual llegue a públicos diversos”, manifestó el seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Pablo Amaro Valenzuela.

“Felina es una invitación a ponerle pausa al algoritmo y darnos la oportunidad de mirar juntos nuestra creación audiovisual, nuestros paisajes y nuestras historias. Encontrarnos frente a una pantalla nos permite descubrir películas que muchas veces no llegan a nuestras comunas y reconocernos en otras formas de contar el mundo”, expresó Felipe Saldaño, director del Festival Felina.

Programación

La selección oficial de Festival Felina 2026 contempla cinco categorías: Largometraje Nacional, Cortometraje Nacional, Cine del Maule, Cine Escolar Maule y Videoclip, reuniendo distintas expresiones de la producción audiovisual chilena y regional.

Entre los principales hitos de esta edición se encuentra la función estelar de “Alicia Bajo La Higuera”, dirigida por Manuela Thayer Requena, que se realizará el miércoles 21 de octubre, a las 19:00 horas, en el Teatro Municipal de Linares.

La programación continuará el viernes 23 de octubre, a las 19:00 horas, con la exhibición de “El Claro”, de Maira Carrasco, quien estará presente para conversar con el público. Realizada como largometraje de egreso de Cine y Comunicación Audiovisual de la Universidad del Desarrollo, su película da cuenta de la amplitud de las inquietudes del cine chileno contemporáneo combinando drama íntimo y ciencia ficción para explorar el duelo, los vínculos afectivos y los límites de la tecnología. La función tendrá lugar en el Campus Linares de la Universidad de Talca, ubicado en María Auxiliadora 380.

El cierre de Felina estará a cargo de “El Santo Oficio”, de Cristián Sánchez, una figura fundamental del cine de autor chileno. Su exhibición permitirá acercar al público del Maule la obra reciente de un realizador que ha construido una mirada singular sobre nuestra sociedad. El largometraje se presentará el sábado 24 de octubre, a las 18:00 horas, en el Centro de Extensión de la Universidad de Talca, ubicado en 2 Norte 685, Talca.