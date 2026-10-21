Exposición “Insistente trazo” en Museo Taller

Museo Taller, Compañía de Jesús 2784, Santiago.



Martes a domingo – 10:00 a 18:00 horas.

La muestra estará abierta hasta el 20 de enero de 2027.

Insistente trazo es el nombre de la exposición que reúne una importante serie de obras gráficas de Boris Campos Ernst que se exhiben en Museo Taller a partir del 16 de octubre.

El artista trabaja con una suma de técnicas que le permiten, a la vez, expresarse con la certeza del gesto manual, así como arrojarse a la incertidumbre de una superficie entintada que irá acogiendo todas las decisiones expresivas de la obra. Una de las características de la muestra es la exhibición de las matrices utilizadas por el artista, permitiendo comprender la maestría, la intensidad del trazo y los procesos de su trabajo.

“Mi trabajo es una apuesta permanente, he logrado control en las técnicas que utilizo, pero es un control que acepta el error, que lo incorpora en la tela y que lo asume como parte esencial de la obra”, comenta Campos Ernst.

La serie Formato obsoleto apela a aquellos oficios que la modernidad ha ido dejando atrás: el zapatero, el lechero, el frenólogo, la costurera… El artista reacciona a esa paulatina desaparición con un trabajo en el que, cada tela, al tiempo en que recupera simbólicamente cada oficio, reúne variadas técnicas gráficas en una misma superficie, rescatando el valor del trabajo manual en la factura misma de la obra.

Impresionante es la exhibición de En horamala, obra de gran formato montada en altura y de más de 20 metros de extensión, exhortando al espectador a recorrer el pasillo de un transporte público repleto de personas/personajes, convirtiéndolo así en una suerte de voyeur en movimiento. Una vez más, y al igual que con las técnicas que utiliza, en esta obra el artista no sólo va superponiendo y acumulando personajes, sino también procesos gráficos que le permiten lograr la perfección del gesto y de la imagen.

“Exponer en Museo Taller es muy importante para mí, por lo que significa este espacio y su manera de valorar los oficios, las técnicas y los procesos de creación. Me parece fascinante poder mostrar todo aquello que hay detrás de una obra terminada: el trabajo, la experimentación y los distintos procesos que forman parte de su desarrollo. Además, esto se relaciona directamente con mi forma de trabajar y entender la gráfica”, explica Boris Campos Ernst.

La exposición ofrece una oportunidad única para asistir a la maestría de los procesos creativos y manuales, comprendiendo el uso de técnicas como la xilografía, fotoserigrafía, xilografía a taco perdido, monotipia y frottage.