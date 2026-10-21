VII Seminario Internacional de Políticas Culturales en el GAM

Sala A1, Centro Cultural Gabriela Mistral, Alameda 227, Metro UC.



Jueves 29 y viernes 30 de octubre.

Inscripciones AQUÍ.

Este encuentro es organizado por el Observatorio de Políticas Culturales (OPC), el Fondecyt de Iniciación Nº 11240541 “Hacia una Sociología de las Políticas Culturales”, alojado en la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, y el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM).

Durante ambas jornadas, especialistas nacionales e internacionales, representantes de instituciones, organizaciones culturales, artistas y agentes del sector dialogarán sobre los desafíos y transformaciones que enfrenta la cultura.

El programa abordará temas como la creación artística en contextos de cambio permanente, las relaciones entre políticas culturales y ciudad, el futuro del patrimonio, los derechos culturales, la educación artística, el aporte de la cultura al bienestar y al desarrollo humano. También se presentará Cultura 2025 y se compartirán experiencias internacionales.