Escritor argentino Eduardo Sacheri en Universidad de Concepción

Hall de la Biblioteca Central de la Universidad de Concepción, Edmundo Larenas 219, Concepción.



Martes 27 de octubre – 18:00 horas.

Para asistir es necesario retirar entradas con anticipación, con un máximo de dos por persona, en el siguiente enlace: ValidaRut – Caja Los Andes

Un encuentro abierto con la comunidad sostendrá el escritor argentino Eduardo Sacheri, en el primer encuentro en regiones del ciclo de conversaciones con autores que impulsan Caja Los Andes y Penguin Random House.

En la actividad, Sacheri repasará su obra y su trayectoria, en la que destaca su primera novela, “La pregunta de sus ojos” (2005). El libro dio origen a la película “El secreto de sus ojos”, de Juan José Campanella, cuyo guion coescribió y que obtuvo el Oscar a Mejor Película Extranjera en 2010. El formato busca abrir un espacio de diálogo, en el que el público podrá intercambiar ideas y opiniones con el autor.

Entre sus publicaciones más recientes están la novela “Qué quedará de nosotros”, ambientada durante la guerra de las Malvinas, y “Los días de la Constitución”, publicada en junio. Esta última es la tercera entrega de su serie sobre la historia argentina y abarca el período entre 1852 y 1880.

Entradas y próximos encuentros

El ciclo continuará el miércoles 11 de noviembre con la visita de la escritora argentina Agustina Bazterrica, autora de “Cadáver exquisito”, novela ganadora del Premio Clarín y traducida a más de 30 idiomas. Sus obras se inscriben en el terror y el suspenso.

“Recibir a escritores como Eduardo Sacheri y Agustina Bazterrica en el año de nuestro centenario es una forma de celebrar los 100 años de historia de Bibliotecas UdeC, acercando la literatura y sus autores a la comunidad universitaria y a la ciudad”, señaló la Directora de Bibliotecas de la Universidad de Concepción, Karen Jara Maricic.

Según explicó, estas actividades reflejan cómo las bibliotecas han ampliado su rol, sin dejar de lado su compromiso con la formación y la comunidad. “Las bibliotecas universitarias no solo facilitamos el acceso a la información, también promovemos la lectura, la cultura y el encuentro entre las personas”, afirmó.