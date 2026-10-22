Noche Nerd del Miedo en MUT

Mercado Único de Tobalaba (MUT), Av. Apoquindo 2730, Las Condes.



Miércoles 28 de octubre – 19:00 horas.

Entradas AQUÍ.

Son tiempos complejos y, además, vísperas de Halloween, por lo que en la Noche Nerd se propondrá una pregunta que va más allá de los sustos: ¿por qué tenemos miedo y qué revelan nuestros temores sobre el mundo que estamos construyendo?

En un momento marcado por el avance de la inteligencia artificial, las transformaciones tecnológicas y la incertidumbre sobre el futuro, el miedo no es solamente una reacción individual: también es una fuerza cultural y política que influye en cómo imaginamos lo que viene, qué riesgos consideramos aceptables y a quiénes o a qué atribuimos nuestras inquietudes.

Aparece las figuras del villano, que se puede observar en las conductas psicopáticas de individuos que se proyectan como líderes o se hacen difusos y acechan al incauto. Asesinos en serie en mayor o menor escala. El Miedo y su resonancia modifican nuestras conductas y también alimentan el imaginario cultural, representándose en mitos tradicionales que se renuevan en lo urbano.

Los enfoques de la sesión serán presentados por el sociólogo Dusan Kotoras con su charla “Políticas del Apocalipsis”, donde abordará cómo se presenta ante nosotros un futuro distópico donde la hipertecnologización y el imaginario posthumanista, proyectado por quienes impulsan este desarrollo, moviendo la brújula del destino de la humanidad.

Posteriormente la psicóloga Mg. en criminología, Javiera López Hill en su charla “La Máscara del Psicópata” abordará el tema desde la estructura psicológica de la mente psicótica, sociopática y criminal, abordando casos recientes donde la construcción de los crímenes puede ser develada por la investigación psicológica y policial. Y por último, la programación se completará con la exposición “La Forma de lo Monstruoso” del escritor y periodista Francisco Ortega, quien ha profundizado en el imaginario local sobre perspectivas acerca del miedo, lo monstruoso y aquello que desafía nuestras explicaciones habituales.

La conversación será conducida por Magdalena Cousiño, productora cultural, divulgadora científica y representante en Chile de Nerd Nite, la iniciativa internacional que acerca el conocimiento al público general mediante encuentros presenciales, charlas breves y un ambiente distendido.

Lejos de una conferencia académica tradicional, Noches Nerd invita a encontrarse con investigadores, especialistas y personas curiosas en un formato accesible, participativo y abierto a preguntas que no siempre tienen respuestas simples.

La invitación es a mirar el miedo de frente, no necesariamente para eliminarlo, sino para entender de dónde viene, cómo se construye y qué podemos aprender de él.