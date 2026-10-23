Documental “Hombres que sueñan” en OndaMedia

Estreno: 28 de octubre.

Vía OndaMedia.

Héctor Noguera, Luis Alarcón, Tomás Vidiella, Ramón Núñez, Julio Jung y Hugo Medina, seis de los más grandes actores que ha dado el teatro, cine y televisión nacional protagonizan “Hombres que sueñan”. El documental recorre las historias, pasiones y miradas de estos inolvidables artistas nacionales y el estreno llegará justo cuando se cumple un año de la partida del querido Tito Noguera: desde el 28 de octubre estará disponible en OndaMedia.

La directora de este film y destacada actriz, Gloria Laso, cuenta que “la historia de ellos es también la historia de Chile en el último siglo, es muy bonito ver las vidas de ellos, conocerlos íntimamente y enterarse de cómo ha sido el proceso histórico del país”. Justamente la obra se estrenará en el marco del día mundial del patrimonio audiovisual, el que se celebra cada año el 27 de octubre.

El documental es un relato acompañado de la presencia del actor Álvaro Espinoza y de cercanas entrevistas en donde visitan las casas de los artistas, reconociendo fotografías, historias y amores. Desde sus infancias, su relación actual y de toda la vida con el teatro, las historias de amor que han tenido a lo largo de sus vidas, cómo vivieron el golpe militar y la posterior dictadura, el exilio, el retorno de la democracia y sus expectativas a futuro.

Héctor Noguera, uno de los protagonistas de este film, comentó que “uno a un compañero de trabajo puede no verlo durante años, pero se vuelve a encontrar con esa persona y hay algo en común entre esas personas que no muere, una cierta intimidad, porque uno conoce al otro muchas veces más de lo que uno conoce a cualquier persona en lo que se llama la vida real. Hay una retroalimentación que hace que tengamos la energía que tenemos”.

Gloria Laso recuerda con mucho cariño la grabación de esta película “entre nosotros hay mucho cariño porque hay mucha vida compartida, muchas historias, muchas anécdotas. Está el encuentro entre ellos, las conversaciones sobre la historia, el teatro, las cosas que vivieron”.

El destacado intérprete y fundador de Chileactores, Luis Alarcón abordó su relación con el séptimo arte, su favorito. “Lo que más me gusta es el cine, sin duda, un grupo grande de directores como Raúl Ruiz, Miguel Littin, Silvio Caiozzi, hicieron sus óperas primas conmigo. Yo trabajé en muchas películas, siempre en un segundo plano, nunca protagónico, hasta que un día un periodista me preguntó, ‘¿no te molesta que te consideren el mejor actor secundario?’. ‘No pues’, le dije yo, ‘¿por qué me va a molestar?’. Me gusta ese trabajo de ser otro”.

Un tema que cruza a todos los protagonistas y que marcó la historia del país fue el golpe militar y posterior dictadura. Hugo Medina narra la violencia y torturas recibidas, para luego irse al exilio a Inglaterra. Mientras que Julio Jung recuerda la trágica historia de Víctor Jara señalando que “el padre del Coco Paredes me llamó para ver si sabía dónde estaba su hijo, y me pidió si podía ver si estaba en la morgue. Empecé a recorrer, llegué a un patio que estaba lleno de cadáveres, gente muy joven, de 28 a 29 años, mujeres, muchas muchachas ametralladas, amarradas. El tipo me dice, ‘mire, el que está ahí es Víctor Jara’. No había lugar del cuerpo que no tuviera balas”.

“Hombres que sueñan” estará disponible el 28 de octubre en OndaMedia y es parte del fuerte trabajo que realiza Fundación Gestionarte de Chileactores como parte de su misión de mantener viva la memoria sobre el patrimonio audiovisual y actoral de nuestro país.

Resumen ficha técnica “Hombres que sueñan”

Género: Documental

Duración: 76 minutos.

Sinopsis: Seis reconocidos y queridos actores chilenos con muchos años de

trayectoria, recorren sus vidas, personajes, la historia de Chile del siglo XX,

sus amores y sus anécdotas. A través de sus relatos, se logran momentos de viva emoción, develando al espectador una faceta humana y profunda de

estos importantes artistas que son parte intrínseca de la historia del teatro, el cine y la televisión chilena.

Sobre la directora: Gloria Laso, directora y actriz chilena con gran trayectoria en el cine y la TV. Protagonizó el premiado filme “La frontera” de Ricardo Larraín y como directora ha dirigido los documentales: “Comunista con el favor de Dios” (2014), “Viejos amores” (2016) y “Hombres que sueñan” (2021).