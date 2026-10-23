IV Festival Internacional Tango Frente al Mar en Puerto Montt

Teatro Diego Rivera, Quillota 116, Puerto Montt.



Viernes 30 de octubre – 19:00 horas.

El IV Festival Internacional Tango Frente al Mar regresa a Puerto Montt con una nueva edición que reunirá a destacados exponentes internacionales de la música y la danza.

Luis Gallardo, organizador del Festival Internacional Tango Frente al Mar, expresó, “quiero invitarlos cordialmente a disfrutar de nuestra cuarta versión, este 30 de octubre en Puerto Montt. Nuestro sueño es acercar el tango a toda la comunidad, crear espacios de encuentro entre distintas expresiones artísticas y demostrar que desde el sur de Chile también podemos construir grandes experiencias culturales. Los esperamos para vivir una noche inolvidable, llena de música, danza y emoción, donde el tango será el protagonista y el mar, nuestra inspiración”.

Además del espectáculo inaugural del viernes 30 de octubre en el Teatro Diego Rivera, el IV Festival Internacional Tango Frente al Mar contempla una Milonga de Bienvenida, con exhibiciones de los bailarines invitados. La programación continuará el sábado 31 con dos clases de baile impartidas por parejas internacionales y culminará con una Milonga de Gala, que incluirá una presentación en vivo de Tango Bardo. Ambas jornadas reunirán música, danza y espacios de aprendizaje en torno al tango.

Artistas internacionales del tango

La cuarta edición contará con la participación de dos parejas de bailarines: Franco Sosa y Romina Moreno, junto a Jeannette Erzú y Leandro Capparelli, quienes llevarán al escenario la expresividad, la técnica y la conexión que caracterizan al tango. Asimismo, el toque nacional estará a cargo de la agrupación Quillahue del Hospital de Puerto Montt y en la danza la pareja de tango sureña compuesta por Rocio Almonacid y Luis Gallardo.

Sus presentaciones permitirán apreciar el diálogo entre música y movimiento, donde cada abrazo, pausa y desplazamiento construye una interpretación particular de este género.

Tango Bardo y Roberto Minondi en vivo

Uno de los principales atractivos de esta edición será la participación de Tango Bardo y Roberto Minondi, quienes acompañarán musicalmente la jornada.

La presencia de músicos en vivo permitirá al público disfrutar de una experiencia en la que la interpretación instrumental y vocal se encontrará con la danza, recuperando la atmósfera característica de los grandes espectáculos de tango.

Una noche de tango frente al mar

El festival vuelve a situar a la capital regional como un punto de encuentro para los amantes del tango, fortaleciendo una propuesta cultural que vincula esta expresión artística con la identidad y el paisaje del sur de Chile.

En esta cuarta edición figuran entre las organizaciones vinculadas al encuentro Patagonia Tango Chile, Sahar, Soraya Salazar Estudio de Danza, Vivo Flamenco y la Corporación Cultural de Puerto Montt.

El encuentro continúa proyectando el tango como una expresión artística que trasciende generaciones y fronteras, acercando al público del sur de Chile la riqueza musical, la sensibilidad y la elegancia de esta tradición rioplatense.