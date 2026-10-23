Presentación del libro “Tu también eres extraña” de María José Viera-Gallo

Instituto Italiano de Cultura de Santiago, Triana 843, Providencia.



Jueves 29 de octubre – 19:00 horas.

Inscripciones AQUÍ.

Anagrama e Instituto Italiano de Cultura Santiago invitan al lanzamiento de Tú también eres extraña, la nueva novela de María José Viera-Gallo.

Ambientada en la Roma de los años setenta y profundamente vinculada con la experiencia personal de la autora, Tú también eres extraña reconstruye el exilio desde la mirada de una niña chilena que crece entre dos lenguas, dos países y dos pertenencias.

A partir de sus propios recuerdos, María José Viera-Gallo aborda temas como la memoria, la migración, la lengua y la identidad, con una escritura delicada y precisa.

Tras su publicación en Italia por Feltrinelli, con el título Lontana, la novela se presenta ahora en Chile, publicada por Anagrama.

Durante el encuentro, la autora conversará con el destacado escritor chileno Rafael Gumucio.