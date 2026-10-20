“Un evento que ocurre muy rara vez en un siglo”: científicos analizan aluviones y lluvias extremas

El violento pulso de precipitaciones, granizos y remociones en masa que afectó a la cuenca de Santiago, con episodios críticos como el aluvión registrado en la precordillera de San Carlos de Apoquindo, encendió las alertas sobre la resiliencia urbana de la capital, informó la Universidad de Chile.

Ante la magnitud de la emergencia, un equipo interdisciplinario de investigadoras e investigadores de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) de la Universidad de Chile analizó las variables meteorológicas, geológicas e ingenieriles que confluyeron en el evento, delineando las prioridades técnicas para la prevención y la seguridad de la infraestructura pública.

En el plano atmosférico, el temporal destacó por una concentración de agua fuera de escala. “Si uno considera que en sectores como Ñuñoa y Providencia cayeron entre 40 y 60 mm en apenas una hora, estamos hablando de un período de retorno muy largo: un evento que ocurre muy rara vez en un siglo”, advierte Roberto Rondanelli, académico del Departamento de Geofísica (DGF) y director del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2).

El especialista subraya que, además del volumen acumulado, la tormenta sumó granizos de hasta dos centímetros de diámetro, un patrón inusual que, aunque reiterado en años recientes, sigue situándose fuera del comportamiento climático habitual del valle.

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Frente a la interrogante sobre si este temporal es atribuible directamente a la crisis climática, el climatólogo e investigador del DGF y CR2, Juan Pablo Boisier, llama a la rigurosidad científica, asegurando que “no podemos responderlo de inmediato; se requiere un estudio de atribución específico para eventos tan localizados. A escala global, el cambio climático incrementa la frecuencia de tormentas severas, pero en la zona central de Chile la señal dominante observada es de secamiento. Hay que evitar conclusiones apresuradas mientras avanzamos en investigar el comportamiento de estos extremos hidrometeorológicos“.

Precordillera bajo amenaza: Dinámica del aluvión y monitoreo en alta montaña

El colapso de laderas en el sector oriente evidenció la vulnerabilidad geológica de la cuenca precordillerana frente a pulsos de lluvia intensa. La especialista en geotecnia y académica del Departamento de Geología (DGL), Marisol Lara, explica el proceso físico tras estos deslizamientos. “El aluvión se origina por el aporte masivo de material tras el desprendimiento de una ladera o por la erosión generalizada de quebradas secundarias. Cuando el sedimento se satura de agua, se encauza como un torrente de lodo y rocas con alta energía cinética, incorporando más material a su paso. La masa solo comienza a frenar cuando disminuye la pendiente o cuando la quebrada se abre a zonas más amplias, depositando los sedimentos en áreas habitadas”.

Esta mecánica se vio agravada por la posición de la isoterma cero. El hidrólogo y académico del Departamento de Ingeniería Civil (DIC), Pablo Mendoza, remarca que precipitaciones líquidas en zonas que habitualmente reciben nieve detonan flujos de detritos en cuestión de minutos. El desafío de fondo, plantea, radica en la falta de infraestructura de observación, ya que “la alta montaña sigue siendo un punto ciego; contamos con muy pocas estaciones donde realmente se origina el peligro. Esos datos son indispensables para construir y validar sistemas de alerta temprana eficaces. Si queremos pasar de la reacción a la prevención, el país debe invertir de forma sostenida en redes hidrometeorológicas en altura”.

Infraestructura en la mira: Cargas atípicas y daños invisibles

El impacto del temporal no concluye con la retirada del agua. Las fuerzas dinámicas registradas durante las tormentas someten a las edificaciones a tensiones extremas que exigen una revisión técnica exhaustiva. Felipe Ochoa, académico del Departamento de Ingeniería Civil (DIC), advierte que las construcciones se vieron expuestas a combinaciones severas de cargas por viento, acumulación de granizo y escurrimiento superficial.

“La granizada fue crítica porque el hielo sobrecarga techumbres y colapsa los sistemas de evacuación de aguas lluvias, mientras que las ráfagas generan presiones y succiones que comprometen anclajes y uniones estructurales“, detalla Ochoa. El académico alerta sobre los efectos subsuperficiales provocados por anegamientos: la socavación y erosión del terreno pueden comprometer las fundaciones de manera silenciosa. “Que una edificación no presente daños evidentes a simple vista no garantiza que su seguridad no esté mermada. Pudo experimentar sobreesfuerzos que reducen su capacidad de respuesta ante futuros eventos. La inspección técnica posterior a estas emergencias es prioritaria”.

Las lecciones del temporal se concentran en dos prioridades técnicas: la inspección de techumbres, anclajes y fundaciones para descartar fallas que no se aprecian a simple vista, y el despliegue de instrumental meteorológico en las cumbres andinas. Dejar atrás la reacción tardía ante episodios extremos dependerá de iluminar ese punto ciego en la alta cordillera antes de que un nuevo pulso de agua vuelva a descender por las quebradas de la cuenca.