Subcomisión Mixta de Presupuestos rechaza partida del Ministerio de Ciencia para 2027

En el marco de la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para 2027, la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos rechazó este miércoles, por tres votos en contra, dos a favor y una abstención, la partida correspondiente al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

Durante la sesión, el presidente de la Academia Chilena de Ciencias y del Instituto de Chile, Sergio Lavandero, expuso los principales antecedentes del análisis presupuestario desarrollado por la institución, que advierte sobre la reducción de recursos para investigación y sus posibles consecuencias para el desarrollo científico nacional.

En su presentación, titulada Presupuesto de Ciencia 2027: Evolución, capacidades e iniciativas de investigación, Lavandero abordó los principales resultados del análisis presupuestario desarrollado por la Academia, que identifica una disminución nominal del 10% en los recursos del Ministerio de Ciencia, equivalente a $79.132 millones menos respecto de 2026.

El académico también destacó que el presupuesto institucional de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) registra una reducción del 5,5%, mientras que programas fundamentales para el desarrollo de capacidades científicas presentan disminuciones significativas: Fondequip cae un 81,2%, el Programa de Inserción de Investigadores un 47,8% y Fondef un 20,3%. En contraste, la asignación de Fondecyt aumenta nominalmente un 2%.

Uno de los principales planteamientos del Premio Nacional de Ciencias, fue la necesidad de comprender la inversión científica como una herramienta para enfrentar problemas estructurales de Chile. Entre ellos, identificó el envejecimiento de la población, las brechas educativas, las dificultades de acceso a la salud, la escasez hídrica, los incendios y los desafíos de productividad e innovación.

Para ejemplificar el impacto de la investigación, Lavandero destacó contribuciones científicas como las vinculadas al desarrollo de la vacuna recombinante contra la hepatitis B y la estrategia de inmunización contra el virus respiratorio sincicial, que estimó beneficios netos por US$23,5 millones.

Asimismo, presentó ejemplos de equipamiento científico utilizado para investigar problemas que afectan a distintas regiones del país, como la disponibilidad de agua, la contaminación ambiental y los efectos del cambio climático.

“Chile enfrenta enormes desafíos en salud, educación, seguridad, cambio climático y productividad, y ninguno de ellos se resolverá sin ciencia, tecnología y conocimiento”, destacó Lavandero.

La presentación advirtió que el presupuesto público interministerial destinado a ciencia, tecnología e innovación ha reducido su participación respecto del Producto Interno Bruto (PIB), pasando del 0,53% en 2011 al 0,35% en 2026, con una proyección del 0,31% para 2027.

“El rechazo de esta partida presupuestaria abre una oportunidad para revisar una propuesta que, tal como está planteada, pone en riesgo capacidades científicas que al país le ha tomado décadas construir. Esperamos que esta decisión permita avanzar hacia un presupuesto que responda a las necesidades reales de la investigación y que proteja áreas fundamentales como el equipamiento científico, la inserción de investigadores y la investigación aplicada. Chile necesita fortalecer su ciencia, no debilitarla”, concluyó el presidente de la Academia Chilena de Ciencias.