Presidente de Academia de Ciencias y recortes: “¿Cuál es el plan de ciencia del Gobierno?”

El presidente de la Academia de Ciencias de Chile, Sergio Lavandero, advirtió este jueves sobre los recortes al sector previstos en el Presupuesto 2027.

Lavandero acudió el miércoles al Congreso para exponer ante la subcomisión mixta que analiza la propuesta del Ejecutivo, que a su juicio reduciría la inversión del 0,41% al 0,31% del PIB, muy lejos del 1% del promedio de la OCDE en cuanto a la inversión estatal, que sumado al sector privado llega al 2,7%.

Por segundo año, la Academia realizó un estudio independiente del presupuesto de ciencias que, a diferencia del año pasado, lo hicieron público, y que también hicieron llegar a la subcomisión. En la ocasión, expusieron varias autoridades y finalmente el propio Lavandero, que habló es un recorte “de una magnitud nunca antes vista, un 10%”, según comentó este jueves a El Mostrador.

“Muchos países, en tiempos difíciles, hacen lo opuesto de lo que hace está haciendo Chile: invierten más para tener mayor rentabilidad económica. Se sabe que cuando se invierte en ciencia, por lo menos la rentabilidad es mayor al 20% superior a cualquier otro tipo de otros negocios”, expresó.

Este miércoles, la subcomisión rechazó por 3-2 la propuesta del Ejecutivo, con lo cual se abre una posibilidad de negociación, destacó el académico.

Ahora, Lavandero espera que el Gobierno “entienda lo que está en juego acá: no es un año, sino que son décadas”.

“Por lo menos por cerca de 40, 50 años, sistemáticamente gobiernos de todos los espectros políticos han ido creyendo y construyendo de a poco, difícilmente”.

“Lo otro es que, cuando uno hace un análisis de lo que se asigna del Presupuesto a cada ministerio, el de Ciencia ocupa el lugar número 15 y eso representa el 0,6% del del presupuesto total, lo cual es mínimo. Y si a ese mínimo más encima se le hace un recorte del 10%, es realmente muy preocupante”, alertó.

“No solamente compromete capacidades que son estratégicas para Chile, sino que no estamos entendiendo cómo los países han sido desarrollados. Entonces, por eso, con mucho respeto, llamamos tanto al Ejecutivo como también al Parlamento que tome en consideración”.

Lavandero además aseguró que en esto hubo acuerdo entre los expositores.

“No hubo dos lecturas, por lo tanto creo que el mensaje es muy claro”, afirmó.

Respuesta de legisladores

En cuanto a la respuesta de los legisladores, Lavandero estimó que hubo un grupo transversal que entendió los planteamientos del sector.

Además destacó que “por lo menos nosotros, en la Academia, estamos más allá de la coyuntura política. Tenemos integrantes de todos los credos religiosos, políticos, y lo único que sobreponemos a esas diferencias es el futuro de Chile, y por eso la Academia tiene un prestigio”, con más de 70 Premios Nacionales.

“De hecho el informe que hicimos el año pasado también lo discutimos en su momento con la ministra, también manifestamos desacuerdo en algunas cosas”, recordó.

Sectores afectados

En cuanto a los sectores más afectados, destacó el sector de equipamiento, con una reducción prácticamente de un 80%, con impacto en cosas muy concretas.

“Por ejemplo, en la región de Arica son importantes para el control de la frontera, la minería. En el caso de Atacama, para la parte hídrica, en el caso de Santiago, la contaminación”.

Advirtió que “perder equipamiento hoy día también es no entender qué se requiere para poder satisfacer necesidades del país. Si nosotros no renovamos equipamientos, estamos condenando a Chile en su desarrollo”.

Un segundo programa que también que se ve afectado tiene que ver con la ciencia aplicada, lo que a su juicio es “un contrasentido, porque este gobierno quiere impulsar precisamente eso, y hay un recorte”.

Y un tercer programa afectado se relaciona con la inserción de investigadores jóvenes, tanto en la academia como la empresa.

“La magnitud y el significado de la reducción son realmente de niveles alarmantes y preocupantes”, sintetizó.

“Hay algo muy importante que no es menor, ¿cuál es el plan de ciencia y tecnología del presente gobierno? Y ayer yo lo manifesté. He escuchado que la ministra habla de pilares, de la innovación, ¿pero cuál es el plan? Nosotros todavía no lo conocemos”.