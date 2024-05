Aumento del sueldo mínimo desde el 1 de julio: revisa aquí el nuevo monto

El salario mínimo actual se sitúa en $460.000 pesos, tras su última actualización en septiembre de 2023. Se espera un próximo aumento del salario mínimo para el 1 de julio, cuando está programado un incremento en este monto.

Conoce en cuánto quedará el sueldo mínimo en julio

El sueldo mínimo ha alcanzado los $500.000, tal como lo prometió el Gobierno. No obstante, se anticipa que después de esta reciente subida salarial, habrá otro aumento que podría llevar el salario mínimo más allá de los quinientos mil pesos.

Próximos incrementos del salario mínimo

Conforme a la ley de aumento gradual del salario mínimo, vigente desde mayo de 2023, el próximo incremento salarial está programado para el 1 de julio, elevándose a $500 mil pesos.

Finalmente, una última alza podrá registrarse, pero estará sujeta a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2024. Por consiguiente, el aumento definitivo de los ingresos mensuales de los trabajadores se determinará el 1 de enero de 2025.

Es importante mencionar que este año no se produjo dicha alza, dado que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado durante el año 2023 no superó el 6%. En consecuencia, no se llevó a cabo el aumento anticipado de $10.000 a principios de año.

Bonos que subirían con el sueldo actualizado

El aumento del salario mínimo también provoca un incremento en varios beneficios económicos proporcionados por el Estado. Específicamente, la Asignación Familiar y Maternal, así como la Pensión de Gracia, serán los beneficios que experimentarán un aumento tras el incremento del salario mínimo.