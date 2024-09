Carnet de identidad digital: conoce cuándo se podrá solicitar

Ya ha comenzado el último cuatrimestre de 2024, lo que indica que la implementación del nuevo carnet de identidad digital, anunciado por el Registro Civil hace unos meses, está cada vez más cerca.

Además de la cédula, el organismo ha anunciado que el pasaporte también estará disponible en formato digital. De este modo, los usuarios que elijan obtener ambos documentos podrán acceder a ellos a través de una aplicación móvil en su celular.

Es importante destacar dos aspectos: primero, no será obligatorio obtener la nueva cédula digital; y segundo, esta no reemplazará el formato físico, sino que actuará como un complemento. La cédula digital podrá utilizarse en controles de identidad, acceso a estadios, compras de medicamentos por Internet, telemedicina y otros trámites.

Desde qué fecha se puede obtener el carnet digital

Las personas que deseen obtener el nuevo carnet digital podrán solicitarlo en el Registro Civil a partir del 16 de diciembre de 2024.

En concreto, aquellos que acudan al Registro Civil para renovar su carnet de identidad o para obtenerlo por primera vez tendrán la opción de solicitar también el documento en formato digital.

Cuánto costará el nuevo carnet y pasaporte digital

El Registro Civil no ha anunciado que el carnet y el pasaporte digitales tengan precios superiores a los actuales, por lo que se presume que estos documentos digitales no tendrán costos adicionales, aunque esta información aún debe confirmarse. Además, en diciembre no solo se introducirá el carnet digital, sino que también el formato físico recibirá modificaciones, con una nueva apariencia y mejoras en cuanto a seguridad.

Los precios actuales del carnet y del pasaporte son: